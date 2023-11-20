Соломина могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную на этой неделе
- globallookpress.com
- © АГН Москва
Как рассказала RT его внучка Александра, в лечении артиста наметилась положительная динамика, но врачи пока не отпускают его из больницы и запрещают ему вставать.
По словам внучки, сколько ещё времени Соломину нужно провести в медучреждении, неизвестно. Сам он продолжает работать из клиники, куда к нему приезжает директор театра, и очень хочет домой.
Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября, а 12-го числа сообщалось, что его состояние улучшилось.