Худрука Малого театра Юрия Соломина могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную на этой неделе.

Как рассказала RT его внучка Александра, в лечении артиста наметилась положительная динамика, но врачи пока не отпускают его из больницы и запрещают ему вставать.

По словам внучки, сколько ещё времени Соломину нужно провести в медучреждении, неизвестно. Сам он продолжает работать из клиники, куда к нему приезжает директор театра, и очень хочет домой.

Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября, а 12-го числа сообщалось, что его состояние улучшилось.