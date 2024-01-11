Драпеко назвала Соломина одним из самых любимых артистов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила в беседе с RT соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.

«Годы, когда он руководил театром, были очень сложными. Они были сложными материально и, особенно, нравственно. Все эти годы ему удавалось выдержать эту нравственную планку, и Малый театр всегда был нравственным ориентиром для тысяч зрителей и для нас, коллег, конечно», — подчеркнула собеседница RT.

Как пояснила Драпеко, он остался в памяти и работников культуры, и миллионов зрителей.

«Тех, кто видел его театральные работы, тех, кто видел его киноработы. Он — один из самых любимых артистов. Останется таким на десятилетия, пока будут идти его фильмы. Искренние соболезнования миллионам зрителей, его почитателям, его близким и артистам его театра», — заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным и его похороны ожидаются 15 января.