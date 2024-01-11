Драпеко назвала Соломина одним из самых любимых артистов
- РИА Новости
«Годы, когда он руководил театром, были очень сложными. Они были сложными материально и, особенно, нравственно. Все эти годы ему удавалось выдержать эту нравственную планку, и Малый театр всегда был нравственным ориентиром для тысяч зрителей и для нас, коллег, конечно», — подчеркнула собеседница RT.
Как пояснила Драпеко, он остался в памяти и работников культуры, и миллионов зрителей.
«Тех, кто видел его театральные работы, тех, кто видел его киноработы. Он — один из самых любимых артистов. Останется таким на десятилетия, пока будут идти его фильмы. Искренние соболезнования миллионам зрителей, его почитателям, его близким и артистам его театра», — заключила парламентарий.
Ранее сообщалось, что прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным и его похороны ожидаются 15 января.