Непредсказуемые игры сознания: в прокат вышел фильм «Синдром»

На экраны российских кинотеатров вышел психологический триллер режиссёра Антона Борматова «Синдром». Главная героиня — художница Маша в исполнении Оксаны Акиньшиной. Она страдает от нехватки внимания со стороны мужа Кирилла (Кирилл Кяро) и подозревает, что он планирует с ней развестись. Во время очередной ссоры супруги попадают в серьёзное ДТП, после которого Кирилл становится для Маши мужчиной мечты. Однако со временем героиня осознаёт, что происходит нечто странное, а сама она теряет связь с реальностью.

В четверг, 9 ноября, в широкий прокат вышел драматический триллер «Синдром». Режиссёром и одним из сценаристов картины выступил Антон Борматов, работавший над проектами «Ольга», «Околофутбола», «Миссия: Аметист» и другими. Главные роли исполнили Оксана Акиньшина («Беспринципные», «Сёстры») и Кирилл Кяро («Ликвидация», «Эпидемия»). Также в фильме снялись Евгения Добровольская («Время года зима»), Николай Мачульский («Медиатор»), Алина Алексеева («Настя, соберись!»).

В центре сюжета — супруги Кирилл (Кяро) и Маша (Акиньшина). Он успешный бизнесмен, а она художница. Зритель встречает героев в момент, когда их некогда счастливый брак переживает тяжёлые времена. Кирилл постоянно работает, возможно, завёл роман с коллегой, а жизнью жены не интересуется и считает себя своего рода «братом Ван Гога»: материально поддерживает — и ладно. Маша же страдает без внимания супруга и узнаёт, что он втайне от неё переписывает недвижимость на родителей. Это становится лишним поводом для беспокойства за и без того разваливающиеся отношения.

Во время очередной ссоры герои попадают в страшное ДТП. Маша приходит в себя спустя две недели, вскоре возвращается домой и замечает, что её муж сильно изменился. Кирилл вдруг становится идеальным — именно таким, каким Маша мечтала его видеть. Он очень внимателен, обходителен, начинает интересоваться её жизнью и искусством в целом и радуется известию о беременности супруги, хотя до аварии явно придерживался на этот счёт противоположного мнения. Радость Маши продолжается недолго: она понимает, что происходит нечто странное, и постепенно теряет связь с реальностью.

© Кадр из фильма «Синдром» (2023)

Фильм увлекает далеко не сразу. Первое время химия между супругами совершенно не видна, а диалоги не кажутся живыми: герои проговаривают все свои мысли и чувства, практически никак не выражая их через действия. В связи с этим первый акт довольно скучен. Лишь некоторые намёки, расставленные сценаристами, а также тревожная музыка и реакции второстепенных героев дают понять, что происходит что-то интересное.

Впрочем, постепенно сюжет всё же набирает обороты: на экране появляется больше действия, которое с переменным успехом маскирует порой затянутые разговоры.

Напряжение растёт плавно, и зритель вместе с героиней всё глубже погружается в её подсознание. Представления Маши о том, что произошло и продолжает происходить, всё сильнее расходятся со словами окружающих, а будто бы реальные события полностью противоречат другим, не менее реальным. В то же время героиню мучают то ли кошмары, то ли вспышки видений, в результате чего и аудитория в какой-то момент может начать путаться в том, что происходит на самом деле. К тому моменту, когда окончательно запутавшаяся Маша оказывается в кресле своего психотерапевта и заявляет, что она, вероятно, умерла и сейчас находится в раю, именно такое объяснение и кажется самым логичным и исчерпывающим.

Но авторы «Синдрома» не оставили в сюжете места ни мистике, ни даже более явным намёкам на неё. Объяснение оказывается куда более прозаичным, но не менее интересным. Главной героине ещё в детстве после травмирующего события поставлен диагноз, из-за которого у неё возникают ложные воспоминания, спутанность сознания, а в самых тяжёлых случаях — галлюцинации. И без того расшатанная психика девушки сильно пострадала в результате ДТП, и находившаяся в ремиссии болезнь вернулась с новой силой, однако даже с осознанием этого понять, что случилось во время и после аварии, не так-то просто.

Как только становится очевиден тематический уклон картины, она из нудноватой драмы превращается в крепкий психологический триллер в духе «Ванильного неба», но без доли фантастики. К счастью, особенности жанра выявляются достаточно быстро, и заскучать большинство зрителей, скорее всего, не успеют.

Переживания Маши и ухудшение её состояния прописаны и показаны очень правдоподобно — последовательность её реакций и поступков не вызывает никаких вопросов. Правда, при наблюдении за героиней напрашивается более серьёзный диагноз по сравнению с тем, о котором говорится на экране, но на восприятие истории это мало влияет.

Несколько портит впечатление от фильма его финал. Вероятно, авторы картины сочли реальное течение подобных болезней слишком скучным для художественной истории и придумали более эффектную, но совершенно не убедительную и довольно странную концовку. Уже в момент развязки в фильме появляется второй явно психически нездоровый, да ещё и возмутительно стереотипный персонаж (не то чтобы на это не было намёков раньше, но качественного раскрытия он не получил ни до кульминации, ни после). Таким образом и финал оказывается скомканным, и сочувствие к настрадавшейся главной героине практически сходит на нет.

Тем не менее за исключением пусть и заметных, но редких недостатков «Синдром» — интересная, затягивающая и очень атмосферная картина, сюжет которой не лишён небанальных интриг и в то же время прописан в основном аккуратно и чётко, так что под конец зритель получит ответы на большинство своих вопросов. Фильм сможет развлечь и не интересующуюся психологией и психиатрией аудиторию, а увлекающимся этими темами, возможно, предложит поводы к размышлениям и поможет по-новому взглянуть на последствия посттравматического стрессового расстройства.