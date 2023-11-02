«Кто жизнью не рискует, тот её не обретёт»: в прокат вышел «Человек ниоткуда»

В четверг, 2 ноября, в кинотеатрах вышел фантастический блокбастер Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда». Сюжет ленты вращается вокруг советского космонавта Кима Кириллова из 1960 года, оказавшегося в современной Москве в результате катастрофы. Вдобавок ко всему герой почти полностью теряет память, а события вокруг вызывают всё больше подозрений: в закрытом лечебном учреждении всё не то, чем кажется. Кириллов сбегает из больницы и оказывается в совершенно чужом и незнакомом мире, где ему предстоит найти ответы на множество вопросов.

Новый фильм Рената Давлетьярова («Лётчик», «Донбасс. Окраина»), вышедший в прокат 2 ноября, — стильная фантастическая лента с оригинальным сценарием, написанным постановщиком в соавторстве с Дмитрием Пинчуковым, Александром Топурией, Ириной Зуй и Артёмом Девлетьяровым. События ленты начинаются в 1960 году, до легендарного полёта Юрия Гагарина. Космонавт Ким Кириллов (Александр Метёлкин) готовится отправиться в космос на экспериментальной ракете. Старт проходит штатно, но, когда аппарат выходит за пределы атмосферы, происходит непредвиденное: столкновение с мелкими осколками метеорита. В результате корабль теряет управление и падает на поверхность планеты.

Кириллов приходит в себя в больничной палате, где вскоре выясняется, что у него провалы в памяти: герой понимает, кто он, но почти ничего не помнит о своей жизни и об обстоятельствах катастрофы. В процессе реабилитации Кириллов вспоминает девушку, в которую был влюблён, и загорается целью найти её, но как это сделать, не представляет: главный врач закрытого лечебного учреждения (Илья Любимов) очень уклончиво отвечает на все вопросы, двери больницы закрыты, а окна закрашены. Герой начинает подозревать, что всё вокруг — не то, чем кажется. Когда спустя время он находит в туалете пачку из-под американских сигарет, то окончательно убеждается в том, что оказался на территории вероятного противника, и принимает решение бежать во что бы то ни стало.

Побег удаётся, но выливается в несколько комичную ситуацию, когда Кириллов, будучи уверенным, что он в Америке, пытается на плохом английском выяснить у парочки в автомобиле, в каком городе он находится, и получает ответ «Чикаго». Впрочем, через несколько мгновений он слышит русскую речь от проходящей мимо девушки Анны (Ирина Медведева).

Дальнейшие события развиваются динамично: новая знакомая не особо верит в историю героя, но всё же решает ему помочь из жалости и человеколюбия. Вскоре Анна и Ким обнаруживают слежку.

В попытке выяснить, что с ним произошло, и обнаружить хоть какие-то корни, герой приезжает к знакомой высотке, где жила его возлюбленная — Даша (Варвара Комарова). В квартире он встречает ту самую девушку, но, несмотря на то, что лицо Кима кажется ей знакомым, героя она не узнаёт.

Кадр из фильма «Человек ниоткуда»

© kinopoisk.ru

Попытка вернуться в больницу, чтобы найти ответы, ни к чему не приводит: вместо действующего лечебного заведения Кириллов находит лишь полуразрушенное и давно заброшенное здание. Тем временем обстановка постепенно накаляется: на героя начинается охота со стороны «людей в чёрном».

Развязка ленты также удивляет как внезапным поворотом, так и довольно подробным разъяснением всех нюансов сюжета. Не обошлось и без забавных параллелей.

К достоинствам ленты можно отнести качественную операторскую работу и монтаж, неплохие визуальные эффекты и небанальные сценарные ходы. Впрочем, есть и некоторые минусы. Игра Александра Метёлкина вызывает немало вопросов — понятно, что советский космонавт должен быть личностью с холодной головой и горячим сердцем, но столь безэмоциональному персонажу поверить трудно: человек оказался в новом для себя мире и времени, но при этом в основном ведёт себя так, будто просто вышел на прогулку.

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На пользу повествованию не пошли и откровенные ляпы в диалогах. Например, когда героиня Медведевой говорит спутнику, что «до полиции недалеко», космонавт из 1960 года, ничуть не смутившись, задаёт вопрос: «А зачем в полицию?» И это при том, что милицию переименовали только в 2011-м и Кириллов об этом знать не мог.

При встрече с Дашей Ким также ведёт себя нелогично: герой в курсе, что с момента его исчезновения прошло больше 60 лет, но пытается убедить девушку, что они знакомы и гуляли вместе. Впрочем, фраза-пароль «Кто жизнью не рискует, тот её не обретёт» не могла бы прозвучать при других обстоятельствах, и, возможно, авторы руководствовались именно этой логикой.

В целом «Человек ниоткуда» — это довольно убедительная фантастическая история, лишённая заявленного элемента триллера, но вполне увлекательная и хорошо смотрится на большом экране, несмотря на скромный бюджет — 100 млн рублей.