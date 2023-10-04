«Ощущение метеорологической зимы»: синоптики предупредили жителей Москвы об «арктическом вторжении»

Москва пережила самую тёплую ночь для 4 октября за последние 57 лет и готовится к «арктическому вторжению». Как сообщили синоптики, на столичный регион надвигается линия холодного фронта. На выходных ожидается нулевая температура и первый снег, а в начале следующей недели погода из-за сильного ветра будет ощущаться по-настоящему зимней. При этом уже сегодня во второй половине дня москвичей ожидают дождь и ветер с порывами до 20 м/с. В этой связи городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.

Минувшей ночью Москва пережила самую тёплую ночь для 4 октября за последние 57 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это тепло заключительное. С четверга в тыл циклона начнётся заток первой порции арктического холода, который выйдет на пик в предстоящие выходные и особенно в начале следующей недели, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега», — написал он в Telegram.

В разговоре с RT метеоролог отметил, что столичный регион находится «на пороге больших перемен». По его словам, линия холодного фронта надвигается на Москву, в результате будет усиливаться ветер.

«В последующие дни прогнозы неутешительные, начиная с завтрашнего дня начнётся арктическое вторжение, дождь местами небольшой, кратковременный, в основном локальный. Ночью +6…+11 °С, днём не выше +11…+16 °С, а самые гиблые погодные значения ждут в конце недели. Проливные дожди... В ночные часы в выходные температура приблизится к нулевым отметкам, к ливням примешается первый снег», — подчеркнул он.

По его словам, в начале следующей недели «арктическое вторжение» достигнет своего минимума.

«Всё это будет сопровождаться постоянным промозглым, сильным ветром, время от времени достигающим штормовых значений, при таком ветре в ощущениях низкая температура будет на 3—4 °С ниже, чем есть на самом деле. Ощущение метеорологической зимы», — констатировал Тишковец.

Между тем городские службы Москвы уже переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды.

«Согласно данным синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный ветер, дождь, местами гроза. Наиболее сильными порывы ветра будут после 14:00 — они могут достигать 20 м/с. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад», — заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Он также указал, что специалисты комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения, также организованы работы по очистке водоприёмных решёток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.

При этом уже к выходным москвичам стоит ожидать первого снега. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, велика вероятность, что мокрый снег выпадет уже в выходные.

«У нас будет очень холодная ночь с пятницы на субботу. Ночные температуры до 0 °С и слабоотрицательных значений», — рассказал Шувалов.

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Он отметил, что фронтальный раздел, который вскоре подойдёт к столице, начнётся со снега.

«Пойдёт снег, который потом перейдёт в дождь. Но затем, в воскресенье, вероятность мокрого снега опять возрастёт... Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели. И это будут очень холодные дни, потому что дневная температура будет около +5 °С», — заключил специалист.

Наводнение в Петербурге

Гидрометцентр России сообщил, что наводнение со штормовым циклоном ожидается в Санкт-Петербурге.

«Штормовой циклон сформировался над Северным морем и начинает движение на юг Балтики. К Санкт-Петербургу подходят дожди. Ближайшей ночью на 4 октября дожди будут сильными. Кроме того, циклон вызовет усиление ветра и наводнение», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, максимальный подъём уровня, выше 161 см, должен произойти примерно в 15:00—16:00 мск.

«Циклон смещается очень быстро, поэтому максимальное усиление ветра будет непродолжительным, в течение нескольких часов. К началу ночи 5 октября ветер в Санкт-Петербурге ослабеет. Приближение тёплого атмосферного фронта принесёт нам снова тёплый воздух, так что утром 4 октября даже при дожде в Санкт-Петербурге может быть до +15 °С, но во второй половине дня температура начнёт быстро понижаться», — добавили в Гидрометцентре.