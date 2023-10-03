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В Петербурге предупредили об усилении ветра до 28 м/с 4 октября

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В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды в среду, 4 октября.
В Петербурге предупредили об усилении ветра до 28 м/с 4 октября
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Прогнозируются сильные дожди и грозы. Днём ветер может усилиться до 15—25 м/с, в прибрежных районах — до 28 м/с.

Также стало известно, что ухудшение погодных условий возможно в Карелии, передаёт karelinform.ru со ссылкой на МЧС. В среду на юге и в центре региона ожидаются проливные дожди.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы, что с пятницы, 6 октября, в городе ожидается похолодание и сильные дожди.

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