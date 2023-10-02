Узнать больше

Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание и ливни в Москве с 6 октября

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы, что с пятницы, 6 октября, в городе ожидается похолодание и сильные дожди.
Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание и ливни в Москве с 6 октября
  • РИА Новости

До четверга прогнозируется умеренно тёплая погода с очень небольшими дождями и с дневной температурой в районе +15 °С, рассказал Шувалов газете «Известия».

«Температура воздуха (в пятницу, 6 октября. — RT) понизится до +9…+11 °С. Придут дожди с осадками, превышающими то количество, которое выпало в столице за весь сентябрь», — уточнил синоптик.

Наряду с этим стало известно об увеличении площади лесных пожаров в Свердловской области. По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, горят более 1100 га леса — это вчетверо больше показателя прошлой недели. Об этом информирует URA.RU.

Ранее в пресс-службе МГУ сообщили, что сентябрь 2023 года стал самым жарким в Москве за 176 лет. Среднемесячная температура воздуха составила +15,5 °С, что более чем на три градуса выше климатической нормы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить