Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание и ливни в Москве с 6 октября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы, что с пятницы, 6 октября, в городе ожидается похолодание и сильные дожди.

До четверга прогнозируется умеренно тёплая погода с очень небольшими дождями и с дневной температурой в районе +15 °С, рассказал Шувалов газете «Известия».

«Температура воздуха (в пятницу, 6 октября. — RT) понизится до +9…+11 °С. Придут дожди с осадками, превышающими то количество, которое выпало в столице за весь сентябрь», — уточнил синоптик.

Наряду с этим стало известно об увеличении площади лесных пожаров в Свердловской области. По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, горят более 1100 га леса — это вчетверо больше показателя прошлой недели. Об этом информирует URA.RU.

Ранее в пресс-службе МГУ сообщили, что сентябрь 2023 года стал самым жарким в Москве за 176 лет. Среднемесячная температура воздуха составила +15,5 °С, что более чем на три градуса выше климатической нормы.