Узнать больше

В МГУ назвали сентябрь 2023 года самым жарким в Москве за 176 лет

Короткая ссылка
Сентябрь 2023 года признан самым жарким в Москве за 176 лет. Среднемесячная температура воздуха составила +15,5 °С, что более чем на три градуса выше климатической нормы.
В МГУ назвали сентябрь 2023 года самым жарким в Москве за 176 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу МГУ.

«По данным Метеорологической обсерватории МГУ, минувший сентябрь оказался третьим в ряду самых жарких и пятым в ряду самых сухих сентябрей за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, начиная с конца XVI века», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в МГУ, рекордные показатели (+17 °С) были зафиксированы в 1847 году. Затем идут 1792, 2023 и 1851 годы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на 30 сентября зафиксировали 15 лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить