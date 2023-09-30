В МГУ назвали сентябрь 2023 года самым жарким в Москве за 176 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу МГУ.
«По данным Метеорологической обсерватории МГУ, минувший сентябрь оказался третьим в ряду самых жарких и пятым в ряду самых сухих сентябрей за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, начиная с конца XVI века», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в МГУ, рекордные показатели (+17 °С) были зафиксированы в 1847 году. Затем идут 1792, 2023 и 1851 годы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на 30 сентября зафиксировали 15 лесных пожаров.