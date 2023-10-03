Вильфанд: в Москве 4 октября ожидается летнее тепло

В Москве 4 октября ожидается потепление до +18...+20 °C, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра на один день вернётся лето, но не в солнечном варианте. Погода будет облачная, дождь, но температура прогнозируется 18—20 градусов, а это характерно для начала июня», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, завтра в столице также ожидаются дожди и грозы.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.