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Вильфанд: в Москве 4 октября ожидается летнее тепло

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В Москве 4 октября ожидается потепление до +18...+20 °C, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд: в Москве 4 октября ожидается летнее тепло
  • РИА Новости

«Завтра на один день вернётся лето, но не в солнечном варианте. Погода будет облачная, дождь, но температура прогнозируется 18—20 градусов, а это характерно для начала июня», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, завтра в столице также ожидаются дожди и грозы.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.

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