Метеоролог Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на этой неделе
- РИА Новости
В первые два дня первой рабочей недели октября температура будет на четыре градуса выше климатической нормы, а в среду — на шесть, воздух может прогреться до +18…+20 °С, поделился специалист в беседе с телеканалом «Звезда».
Однако затем в столицу придёт циклон, который принесёт похолодание. Настоящая осень, по его словам, начнётся в пятницу, 6 октября. Дневные температуры не превысят +8…+10 °С.
Вероятность снега при этом незначительная, отметил Вильфанд. Если он и будет, то ещё не осядет стойким покровом.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.