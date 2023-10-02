Метеоролог Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на этой неделе

Научный руководитель Гидрометцентра, метеоролог Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на текущей неделе.

В первые два дня первой рабочей недели октября температура будет на четыре градуса выше климатической нормы, а в среду — на шесть, воздух может прогреться до +18…+20 °С, поделился специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Однако затем в столицу придёт циклон, который принесёт похолодание. Настоящая осень, по его словам, начнётся в пятницу, 6 октября. Дневные температуры не превысят +8…+10 °С.

Вероятность снега при этом незначительная, отметил Вильфанд. Если он и будет, то ещё не осядет стойким покровом.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.