Синоптик Шувалов: мокрый снег в Москве выпадет уже в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что в Москве в предстоящие выходные ожидается снег с дождём.

По словам синоптика, велика вероятность того, что мокрый снег выпадет уже в выходные.

«У нас будет очень холодная ночь с пятницы на субботу. Ночные температуры до 0 °С и слабо отрицательных значений», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что фронтальный раздел, который вскоре подойдёт к столице, начнётся со снега.

«Пойдёт снег, который потом перейдёт в дождь. Но затем, в воскресенье, вероятность мокрого снега опять возрастёт... Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели. И это будут очень холодные дни, потому что дневная температура будет около +5 °С», — заключил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 4 октября ожидается потепление до +18...+20 °C.