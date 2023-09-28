«Какая-то туфта»: критики и киноведы возмущены выходом фильма «Брат 3»

В ноябре в прокат выйдет картина режиссёра Валерия Переверзева «Брат 3». Фильм не связан с работами Алексея Балабанова ничем, кроме названия, не имеет общих персонажей или событий, актёрский состав также отличается. Сам режиссёр пояснял, что основой для сюжета послужила пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Анонс картины вызвал преимущественно негативную реакцию со стороны как профессиональных кинокритиков, так и людей, принимавших непосредственное участие в работе над фильмами Балабанова. Многие называют выбор такого названия аморальным, а также предрекают ленте провал в прокате.

Анонс премьеры фильма «Брат 3» Валерия Переверзева вызвал негативную реакцию артистов и кинокритиков. Картина, несмотря на название, не имеет никакого отношения к культовым работам режиссёра Алексея Балабанова, роли в которых исполнили Сергей Бодров — младший, Виктор Сухоруков и другие. Один из продюсеров фильма «Брат 2» Игорь Каленов считает, что авторам анонсированной ленты не хватает ума и таланта.

«Если бы Лёша был жив, я бы просто с сарказмом сказал: «Балбесы», — заявил Каленов в разговоре с RT. — А так как Алексея Октябриновича нет с нами, то это очень некрасивый поступок. Это стопроцентный пиар-ход. У них, видимо, не хватает таланта и ума сделать свой пиар, и они используют славу других. Мягко говоря, крайне некрасиво».

С негодованием к «Брату 3» отнёсся и Виктор Сухоруков, назвавший авторов картины «шпаной».

«Скажу главную фразу: я к этому не имею никакого отношения… Ни Бодров, ни Балабанов, ни Сельянов. И обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвёртая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду. Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать», — приводит слова актёра «Абзац».

В свою очередь, киновед Александр Шпагин убеждён, что авторов «Брата 3» ждёт провал, а громкое название ленты — это не более чем попытка заработать денег. Эксперт также сомневается, что у создателей картины получится привлечь серьёзную аудиторию одним лишь названием.

«Зрители не любят, когда их обманывают. Такая же история была с «Бригадой 2», когда спустя три или четыре года после успеха «Бригады» вышла вторая часть без Безрукова. Для народа главное — это актёры, исполнители ролей. В данном случае из оригинальной группы никого не будет. После выхода «Бригады 2» народ возмутился, потому что их держат за дураков. Хотя фильм не худший — посредственный, но не ужасный, поэтому авторы картины могли и выиграть», — заявил эксперт RT.

Кроме того, Шпагин выразил сожаление, что авторов грядущей картины невозможно привлечь к ответственности за нарушение авторского права в названии. Киновед уточнил, что одно дело, когда в нём заложен какой-то образ — как, например, «Джентльмены удачи», — а использование одного слова «брат» не запрещено.

«Хотя я этому был бы очень рад», — добавил Шпагин.

Историк кино Николай Изволов также считает, что громкое название проекта — обычная спекуляция.

«Наверное, (получится. — RT) какая-то туфта. Я ничего хорошего от этого ждать не могу, потому что есть автор, а есть тенденции. Если Балабанов умер, кто за него может это сделать? Вот это всё — просто спекулирование на чужом имени», — заявил эксперт в беседе с RT.

© Кадр со съёмок фильма «Брат 3»/kinopoisk.ru

К слову, рэпер Птаха, исполнитель одной из ролей в ленте, уточнил, что название к фильму придумал сам режиссёр и Минкультуры его утвердило.

«Он художник, решил назвать свой фильм так. Это не является продолжением «Брата», «Брата 2», потому что Балабанов был такой один и искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкультуры утвердило его, фильм получил статус национального кино, поэтому «Брат 3», — пояснил артист News.ru.

Сам режиссёр в разговоре с News.ru говорил, что в основу сюжета легла пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

«Главный конфликт в фильме — борьба социальных классов и сопровождающие их стереотипы общества, которые мешают самому главному — любви», — пояснил Переверзев.

По мнению постановщика, эта работа приблизит его к тому, чтобы прославить кинематограф страны.

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«Я стал на шаг ближе к осуществлению своей мечты: прославить родную землю и величие советской и российской школы кинематографии», — отмечает он.

На данный момент «Брат 3» находится на стадии постпродакшена, доработать осталось титры и звук. Прокатывать ленту в кино будет кинокомпания HHG. Премьера состоится 23 ноября 2023 года.

Действие картины разворачивается в Тамбове. По сюжету дочь генерала состоит в романтических отношениях с местным уличным художником. Такой выбор отец не одобряет. Однако это не единственная проблема главного героя: у генерала есть брат-близнец, лидер преступной группировки. Во время очередного задания его люди терпят неудачу, что становится началом конца для многих.

Помимо Птахи, в фильме снялись Александра Вознесенская, Юрий Торсуев, Владимир Торсуев, Василий Карпенко, Оливье Сиу, Антон Зацепин, Андрей Ершов и многие другие.