Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева выйдет в российский прокат 23 ноября
Кинокартина является дебютным полным метром Переверзева. В фильме снялись: рэпер Птаха, американский актёр Эрик Робертс и другие, а в главных ролях — Василий Карпенко и Александра Вознесенская.
«Сам фильм — на заключительной стадии постпродакшена (доделываются звук и титры)», — говорится в публикации.
По имеющейся информации, прокатом кинокартины займётся компания HHG.
Как пишет РБК, «Брат 3» не имеет никакого отношения к проекту Стаса Барецкого, а также к картинам Алексея Балабанова.
Ранее сообщалось, что продолжение российского фильма «Чебурашка» выйдет в январе 2026 года.