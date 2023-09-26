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Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева выйдет в российский прокат 23 ноября

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Фильм «Брат 3» режиссёра Валерия Переверзева выйдет в России 23 ноября. Об этом сообщил видеосервис «Кинопоиск».

Кинокартина является дебютным полным метром Переверзева. В фильме снялись: рэпер Птаха, американский актёр Эрик Робертс и другие, а в главных ролях — Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

«Сам фильм — на заключительной стадии постпродакшена (доделываются звук и титры)», — говорится в публикации.

По имеющейся информации, прокатом кинокартины займётся компания HHG.

Как пишет РБК, «Брат 3» не имеет никакого отношения к проекту Стаса Барецкого, а также к картинам Алексея Балабанова.

Ранее сообщалось, что продолжение российского фильма «Чебурашка» выйдет в январе 2026 года.

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