Узнать больше

Актёр Виктор Сухоруков о фильме «Брат 3»: обсуждать шпану мне неинтересно

Короткая ссылка
Российский актёр Виктор Сухоруков («Брат», «Брат 2») резко отреагировал на информацию о выходе фильма «Брат 3» в кинотеатрах.
Актёр Виктор Сухоруков о фильме «Брат 3»: обсуждать шпану мне неинтересно
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

В разговоре с порталом «Абзац» артист заявил, что ему «наплевать» на премьеру фильма. Также он пояснил, что эта лента не имеет никакого отношения к оригинальной дилогии Алексея Балабанова.

«Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств», — сказал он.

Сухоруков заявил, что не пойдёт смотреть это кино. 

Фильм «Брат 3» режиссёра Валерия Переверзева выйдет в российский прокат 23 ноября.  

Ранее стало известно, что военная драма «Воздух» режиссёра Алексея Германа — младшего стала участником основного конкурса 36-го Токийского международного кинофестиваля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить