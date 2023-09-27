Актёр Виктор Сухоруков о фильме «Брат 3»: обсуждать шпану мне неинтересно

Российский актёр Виктор Сухоруков («Брат», «Брат 2») резко отреагировал на информацию о выходе фильма «Брат 3» в кинотеатрах.

В разговоре с порталом «Абзац» артист заявил, что ему «наплевать» на премьеру фильма. Также он пояснил, что эта лента не имеет никакого отношения к оригинальной дилогии Алексея Балабанова.

«Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств», — сказал он.

Сухоруков заявил, что не пойдёт смотреть это кино.

Фильм «Брат 3» режиссёра Валерия Переверзева выйдет в российский прокат 23 ноября.

Ранее стало известно, что военная драма «Воздух» режиссёра Алексея Германа — младшего стала участником основного конкурса 36-го Токийского международного кинофестиваля.