Актёр Виктор Сухоруков о фильме «Брат 3»: обсуждать шпану мне неинтересно
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- © Anatoly Lomokhov
В разговоре с порталом «Абзац» артист заявил, что ему «наплевать» на премьеру фильма. Также он пояснил, что эта лента не имеет никакого отношения к оригинальной дилогии Алексея Балабанова.
«Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств», — сказал он.
Сухоруков заявил, что не пойдёт смотреть это кино.
Фильм «Брат 3» режиссёра Валерия Переверзева выйдет в российский прокат 23 ноября.
Ранее стало известно, что военная драма «Воздух» режиссёра Алексея Германа — младшего стала участником основного конкурса 36-го Токийского международного кинофестиваля.