Фильм «Воздух» вошёл в основной конкурс Токийского международного кинофестиваля

Российская военная драма «Воздух» режиссёра Алексея Германа — младшего стала участником основного конкурса 36-го Токийского международного кинофестиваля.

Как сообщает ТАСС, премьера картины состоится на фестивале.

В ленте рассказывается история юных лётчиц, которым во время Великой Отечественной войны пришлось столкнуться с трудностями в мире, управляемом мужчинами. Но изо дня в день они доказывали, что и женщины способны на подвиги.

Роли в фильме исполнили Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Кристина Исайкина-Бергер, а также Сергей Безруков, Антон Шагин, Филипп Дьячков и многие другие.

Токийский международный кинофестиваль будет проходить с 23 октября по 1 ноября.

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