Узнать больше

Фильм «Воздух» вошёл в основной конкурс Токийского международного кинофестиваля

Короткая ссылка
Российская военная драма «Воздух» режиссёра Алексея Германа — младшего стала участником основного конкурса 36-го Токийского международного кинофестиваля.

Как сообщает ТАСС, премьера картины состоится на фестивале.

В ленте рассказывается история юных лётчиц, которым во время Великой Отечественной войны пришлось столкнуться с трудностями в мире, управляемом мужчинами. Но изо дня в день они доказывали, что и женщины способны на подвиги.

Роли в фильме исполнили Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Кристина Исайкина-Бергер, а также Сергей Безруков, Антон Шагин, Филипп Дьячков и многие другие.

Токийский международный кинофестиваль будет проходить с 23 октября по 1 ноября.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пройдёт показ документального фильма об Андрее Тарковском. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить