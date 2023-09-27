Фильм «Воздух» вошёл в основной конкурс Токийского международного кинофестиваля
Как сообщает ТАСС, премьера картины состоится на фестивале.
В ленте рассказывается история юных лётчиц, которым во время Великой Отечественной войны пришлось столкнуться с трудностями в мире, управляемом мужчинами. Но изо дня в день они доказывали, что и женщины способны на подвиги.
Роли в фильме исполнили Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Кристина Исайкина-Бергер, а также Сергей Безруков, Антон Шагин, Филипп Дьячков и многие другие.
Токийский международный кинофестиваль будет проходить с 23 октября по 1 ноября.
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