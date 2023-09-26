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В Екатеринбурге пройдёт показ документального фильма об Андрее Тарковском

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Документальный фильм, основанный на дневниковых записях режиссёра Андрея Тарковского, покажут на кинофестивале «Россия» в Екатеринбурге 2 октября.
В Екатеринбурге пройдёт показ документального фильма об Андрее Тарковском
  • Gettyimages.ru
  • © aerogondo

Фильм «Боже! Чувствую приближение твоё!» Дмитрия Чернецова и Николая Бурляева, сыгравшего главные роли в фильмах «Иваново детство» и «Андрей Рублёв», покажут на церемонии открытия фестиваля документального кино, сообщает URA.RU.

«Название фильма отсылает к молитве Андрея Тарковского, обращённой к Создателю. Основа фильма — исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева», — прокомментировали организаторы фестиваля.

Показ пройдёт 2 октября в Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве открылся VI Большой Детский фестиваль.

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