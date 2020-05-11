Большие города Данилы Багрова: 20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»

11 мая 2000 года состоялась премьера фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым-мл. в главной роли. Вторая лента из дилогии Алексея Балабанова закрепила за персонажем Данилой Багровым статус народного героя и, как и первая, вошла в число культовых российских картин. Как кинематографисты добивались правдивого изображения действительности и с какими сложностями столкнулись во время съёмок — в материале RT.

11 мая 2000 года в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Картина продолжала историю героя первой части дилогии, Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова — младшего.

По сюжету Данилу просят помочь хоккеисту Дмитрию (Александр Дьяченко), который работает в Америке на кабальных условиях. Так Багров вновь оказывается в центре криминальных событий. Вместе с сослуживцем Ильёй Сетевым (Кирилл Пирогов) и старшим братом герой пытается уладить дело в России, но потом отправляется в США. Здесь он сталкивается с украинской мафией, местными полицейскими, а также знакомится бывшей соотечественницей — проституткой Дашей (Дарья Юргенс).

Съёмки в США

Изначально Алексей Балабанов планировал снимать второй фильм в Москве и отправить героев за границу уже в третьей части, однако в процессе написания сценария объединил две эти истории.

Во время съёмок он придерживался концепции максимальной правдоподобности. Не всегда это было просто: кинематографисты то и дело сталкивались с какими-то ограничениями. Особенно это чувствовалось при работе за рубежом.

Как отмечал продюсер ленты Сергей Сельянов, съёмочной группе было важно, чтобы в паспорте на имя Данилы Багрова обязательно поставили штамп при выезде из России в США. Воплотить задуманное удалось благодаря офицеру пограничной службы, который пошёл навстречу команде (оператор картины Сергей Астахов в беседе с RT упомянул, что работать в аэропорту Шереметьево в принципе пришлось «подпольно»).

Не стали кинематографисты мириться и с тем фактом, что американские законы запрещают снимать в кадре настоящих полицейских. Помочь согласились служители порядка мексиканского происхождения из Лонг-Айленда: они не только приняли участие в съёмках, но и разрешили запечатлеть обстановку в участке.

Также в обход законов в «Брате 2» снимали не созданные для подобных целей муляжи денег, а копии настоящих купюр, которые изготовили ещё в России с помощью цветного ксерокса.

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Сергей Астахов вспоминает, что присутствующие на площадке американские специалисты предъявляли очень строгие требования к безопасности.

«Допустим, ближе шести метров из пистолета, который имеет прямой выхлоп холостого патрона, нельзя снимать... И вместо пистолетов они предпочитают использовать муляжи, которые создают хлопок — имитация. Они считают, что пороховые газы и остатки холостого патрона могут попасть в глаз», — пояснил оператор.

Также американские коллеги настороженно отнеслись к эпизоду, где Данилу Багрова сбивает машина. Пришлось пойти на хитрость. «Я предложил сделать резкую панораму в месте с перебеганием Серёжи через дорогу. Он будто бы сам наталкивался на автомобиль, только в этот момент его (автомобиль. — RT), сзади подкачивали, резко приподнимали, чтобы создавалось ощущение, что он тормозит», — рассказал Астахов.

Новые камео

Как и в первой ленте, в «Брате 2» снялся ряд известных личностей. Так, в начале фильма Данила Багров и его сослуживцы участвуют в программе «В мире людей» на телеканале «ТВ-6» с Иваном Демидовым (в действительности в 1998—1999 гг. эту программу вёл Пётр Толстой). По воспоминаниям вдовы Сергея Бодрова-мл. Светланы, изначально по сюжету предполагалась трансляция программы «Взгляд» с Александром Любимовым, в которой работал и сам Бодров. Однако он покинул коллектив в 1999 году, из-за чего отношения с руководством компании «ВИD» испортились. Съёмки в фильме были согласованы, но отменились в последний момент. Тогда Сельянов срочно связался с Иваном Демидовым, а Светлана Бодрова пригласила коллег по телепередаче «Канон». В итоге значительная часть сцены была построена на импровизации.

Александр Дьяченко играл вымышленного персонажа, однако у него с Дмитрием есть общие элементы биографии: оба некоторое время жили в США, при этом Дьяченко работал спортивным менеджером (и уже после «Брата 2» сосредоточился на кино). Дьяченко помог организовать съёмки тренировки по хоккею, а также пригласил в эпизод спортсменов Алексея Морозова, Дарюса Каспарайтиса и Яромира Ягра.

Роли-камео исполнили телеведущие Валдис Пельш и Леонид Якубович, а также певица Ирина Салтыкова. В беседе с RT исполнительница подчеркнула, что тот экранный образ не имеет практически ничего общего с реальным. В ленте, однако, звучат настоящие песни Салтыковой. Как и в первом фильме, саундтрек отличается разнообразием.

«То, за что я очень люблю фильмы Балабанова, — это за гениальные саундтреки, какие-то поэтические решения. То, как он подбирал музыку, становилось просто гимном для поколения», — отметила в разговоре с RT критик Илона Егиазарова.

«В фильме «Брат 2» звучат и «Наутилус Помпилиус», и «Крематорий», и на полярном полюсе — Ирина Салтыкова. Всё это перемешивается и выглядит невероятно стильно и отражает, конечно, веяния времени», — добавила она.

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Кассовый успех

Съёмки «Брата 2» изначально были колоссальным риском для его создателей. Бюджет картины составил $1,5 млн — весьма ощутимую сумму для российского кино 1990-х. Редкому фильму удавалось собрать столько в прокате. Тем не менее, Сергей Сельянов не оставлял надежд на в том числе финансовый успех картины.

Сборы от показа ленты в кинотеатрах превысили $1 млн — отбить бюджет на больших экранах не получилось. Тем не менее, «Брат 2» стал одним из самых кассовых фильмов того периода. По оценке создателей, и этот результат имел колоссальное значение для индустрии: во времена, когда система проката в стране практически отсутствовала, в кино пошли даже те, кто последние десять лет смотрел фильмы исключительно на видеокассетах. Появилась надежда на возрождение интереса широкой аудитории к кинотеатрам.

Кроме того, в России «Брат 2» стал самым продаваемым видеофильмом 2000 года: он обошёл кассовый «Сибирский цирюльник» и голливудский блокбастер «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Важно учитывать, что пиратство в те годы процветало, и именно из-за него создатели фильма не досчитались значительной части дохода.

В конце 2000-го «Брата» и «Брата 2» успешно показали по телевизору: рейтинги лент составили 12,1% и 16,6% соответственно.

Была у «Брата 2» и фестивальная судьба, но не слишком насыщенная: фильм этот в первую очередь зрительский. Картина вошла в программу фестиваля Свободы в Санта-Монике, а также в конкурс «Кинотавра». Причём Сельянов отмечал, что на приз сочинского смотра у ленты не было шансов — жюри не рассматривало фильмы, в которых присутствовало насилие.

Интересно, что реагировали на фильм все по-разному: одни зрители видели в лице Данилы Багрова национального героя, другие обвиняли создателей в разжигании межнациональной розни. Тем не менее, «Брат 2» завоевал зрительскую любовь, которая не угасла за два десятилетия, и получил статус культового.

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«Русский запрос на правду и справедливость»

Киновед Кирилл Разлогов отмечает, что в «Брате 2» есть некоторые неизбежные для такого рода приключенческой ленты сюжетные упрощения. Тем не менее, именно то, что принесло успех «Брату», сработало для «Брата 2». Имеет место момент национальной гордости, которая в тот сложный период была под ударом, прослеживается близкая зрителям идея — защита своих от чужих, в том числе на национальном уровне. Таким образом, фильм в полной мере соответствовал ожиданиям массового зрителя.

Разлогов подчеркнул, что, несмотря на некоторые недостатки картины, она интересна не только как художественное произведение, но и как политическое высказывание.

«Балабанов — один из лучших режиссёров того времени. На мой взгляд, это не лучшая его картина. «Про уродов и людей» или «Брат», мне кажутся более удачными. Он не во всём справился с задачей делать картину на американском материале, но лента достойная, интересная и как политическое высказывание, с которым я, может быть, не во всём согласен, и как художественное произведение», — рассказал киновед.

По словам Илоны Егиазаровой, «Брат 2» ознаменовал начало новой эпохи, начавшейся в России в 2000-х.

«Страна прощалась с эпохой малиновых пиджаков, с бандитскими 1990-ми, и что-то вызревало такое обнадёживающее, с чем наши люди связывали своё будущее... Конечно, там уже можно узреть эти надвигающиеся споры с Америкой, надвигающуюся волну патриотизма, которую мы все испытали в последующие годы», — объяснила критик.

Она также отметила техническую составляющую картины.

«Это был невероятно технически одарённый режиссёр, русский Квентин Тарантино, который поэтизировал драки, бандитские разборки, и при всём при этом у него всегда это было как-то романтично, со светлым исходом, со светлым смыслом», — подчеркнула Егиазарова.

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Говоря об успехе дилогии и причинах, сделавших её культовой, нельзя не отметить главного героя — Данилу Багрова в исполнении Сергея Бодрова-мл. Персонаж, представляющий собой простого русского парня, борца за справедливость, полюбился зрителю и стал героем своей эпохи и примером для подражания многих молодых людей.

Алексей Балабанов рассказывал, что писал эту роль специально для Сергея Бодрова, и с другим актёром такого эффекта бы не произошло: по мнению режиссёра, в ином случае герой получился бы неприятным и отталкивающим.

«Данила Багров — олицетворение простого человека, парня с соседского двора... Каждый россиянин себя с ним олицетворял, он был настоящим. И самое главное — этот герой осуществлял давний, любимый русский запрос на правду и справедливость», — подчёркивает Егиазарова. По её мнению, в 2000-е этот запрос стал особенно ярким и активным.

Кирилл Разлогов также отметил, что фильм вышел в период неопределённости, потому зрители хотели видеть на экране именно таких сильных и неоднозначных героев, борцов за правду.

«Одной из первых ласточек этого подхода был сериал «Бригада», который стал абсолютной сенсацией для зрителей того времени, обнаружив своеобразный симбиоз борцов за правду и преступников в одном лице. Эту линию продолжает Данила Багров. Невзирая на соблюдение законов, он борется за правду и справедливость в смысле, который сам этому придаёт и который отстаивает. Этот персонаж сложный, противоречивый, и его трактовали с одной стороны как фашиста, с другой, наоборот, как абсолютного носителя добродетели. На самом деле он — ни то, ни другое. Он человек своего времени, который в своё время боролся за справедливость ту, как он её понимает, в соответствии с его собственными представлениями, которые совпали с представлениями массовой аудитории, в первую очередь молодой», — рассказал киновед.