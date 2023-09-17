«Настоящее лето придёт снова»: синоптики рассказали о потеплении в столичном регионе на предстоящей неделе

На следующей неделе в столичном регионе ожидается вторая волна бабьего лета, заявили в беседе с RT синоптики. По мнению экспертов, во второй половине недели воздух может прогреться до +25…+26 °C. Вероятность дождя при этом минимальна, но, как отмечают синоптики, на фоне такой погоды осадки пройдут незаметно.

Синоптики в беседе с RT сообщили, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается тёплая и нетипичная для второй половины сентября погода.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что над европейской частью России стоит антициклон — область повышенного давления.

«Поэтому неплохая погода остаётся. Давление ко вторнику-среде немного упадёт, а к пятнице будет расти. В связи с этим начало недели будет более облачное. В целом температуры будут выше нормы», — отметил он.

Синоптик уточнил, что в ночь на понедельник может пройти небольшой дождь.

«Днём — +18...+20 °C. Следующие дни без осадков. Во вторник днём — +19...+21 °C, в среду — +18...+23 °C, в четверг — до +25 °C. В пятницу днём — +21...+26 °C, а в субботу — до +22 °C. Неделя комфортная. Бабье лето продолжается», — поделился Цыганков.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин полагает, что погода в столичном регионе будет «прекрасной».

«Настоящее лето придёт снова. Если завтра ещё в пределах +18...+20 °С будет, то к концу недели до +23...+24 °С», — сказал он RT.

По его словам, вероятность осадков в столице минимальна, но есть шанс небольшого дождя со среды на четверг, 21 сентября.

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«Но даже можно о нём не упоминать, абсолютно никакой роли не сыграет», — подчеркнул синоптик.

В Москве ожидается «второе пришествие бабьего лета», также считает начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин.

«Ещё два дня будет погода как сегодня — +16...+18 °С. В середине недели ночные и дневные температуры в Москве будут соответствовать больше первым числам сентября, а не третьей декаде», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, это будет комфортная погода, за счёт высокого давления будет наблюдаться малая облачность.

Готовность к отопительному сезону

Между тем ещё в начале сентября в комплексе городского хозяйства Москвы заявили о готовности жилых домов и соцобъектов столицы к отопительному сезону.

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«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, 8,6 тыс. объектов социальной сферы и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября», — говорил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

Как уточнили в комплексе, старт подготовки к осенне-зимнему периоду начался в мае сразу после отключения отопления.

В частности, специалисты ПАО «МОЭК» провели гидравлические и температурные испытания на 17,3 тыс. км тепловых сетей. В процессе были выявлены и отремонтированы потенциально ненадёжные участки.

Кроме того, к отопительному сезону было подготовлено 13 ТЭЦ, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, 96 малых котельных. Также выполнены регламентные работы на электрических, газовых, водопроводных и канализационных сетях.

Как позднее уточнило РИА Новости со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства, дата старта отопительного сезона зависит от показателей температуры наружного воздуха.

«По правилам отопительный сезон начинается на следующий день после пятидневки со среднесуточной температурой ниже +8 °С», — говорится в сообщении.

Кроме того, при определении даты начала отопительного сезона могут учитываться и другие факторы, в частности стабильный прогноз на похолодание или заявки социальных учреждений.