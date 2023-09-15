Синоптик Шувалов спрогнозировал второе пришествие бабьего лета
По словам специалиста, в выходные «наступила пауза в бабьем лете».
«В понедельник и вторник небольшие дожди с подходом фронтальных разделов с запада и быстрым отходом антициклона к югу, юго-востоку. Температура по-прежнему на уровне +16…+18 °С днём. Ночные температуры станут немного повыше, не такие низкие, как в ночь на воскресенье», — рассказал Шувалов.
Он также отметил, что с 20 и 21 сентября вновь ожидается повышение температур.
«Больше тепла получит Центральный регион, средняя полоса России — ожидается +20…+22 °С. Пока непонятно с осадками, но, возможно, это второе пришествие бабьего лета», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что в Крыму объявлено четырёхдневное штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.