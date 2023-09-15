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Синоптик Шувалов спрогнозировал второе пришествие бабьего лета

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

По словам специалиста, в выходные «наступила пауза в бабьем лете».

«В понедельник и вторник небольшие дожди с подходом фронтальных разделов с запада и быстрым отходом антициклона к югу, юго-востоку. Температура по-прежнему на уровне +16…+18 °С днём. Ночные температуры станут немного повыше, не такие низкие, как в ночь на воскресенье», — рассказал Шувалов.

Он также отметил, что с 20 и 21 сентября вновь ожидается повышение температур.

«Больше тепла получит Центральный регион, средняя полоса России — ожидается +20…+22 °С. Пока непонятно с осадками, но, возможно, это второе пришествие бабьего лета», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Крыму объявлено четырёхдневное штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

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