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В ХМАО особый противопожарный режим отменили с 14 сентября

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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с четверга, 14 сентября, отменили особый противопожарный режим в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами в регионе.
В ХМАО особый противопожарный режим отменили с 14 сентября
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова, передаёт URA.RU.

«Отменить с 14 сентября 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим, введённый… с 27 апреля», — сказано в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов страны сохраняется риск возникновения природных пожаров.

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