В ХМАО особый противопожарный режим отменили с 14 сентября
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова, передаёт URA.RU.
«Отменить с 14 сентября 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим, введённый… с 27 апреля», — сказано в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов страны сохраняется риск возникновения природных пожаров.