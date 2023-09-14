В ХМАО особый противопожарный режим отменили с 14 сентября

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с четверга, 14 сентября, отменили особый противопожарный режим в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами в регионе.

РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова, передаёт URA.RU. «Отменить с 14 сентября 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим, введённый… с 27 апреля», — сказано в документе, опубликованном на сайте окружного правительства. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов страны сохраняется риск возникновения природных пожаров.