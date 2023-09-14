Синоптик Вильфанд назвал регионы с высокой пожарной опасностью
- РИА Новости
Чрезвычайный класс пожарной опасности в ближайшие дни сохранится на северо-западе страны: в Коми и Архангельской области прогнозируется температура выше нормы на 6—8 °С, поделился специалист в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в Центральном федеральном округе высока степень пожарной опасности в Тамбовской и Воронежской областях, а в Приволжском федеральном округе — в Ульяновской и Саратовской областях и в Татарстане.
На юге высокий класс пожарной опасности сохраняется в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, в Калмыкии, Краснодарском крае и на Ставрополье.
«Высокая пожарная опасность и на юге Сибирского федерального округа: в Томской области, Республике Тыва и Иркутской области», — заключил Вильфанд.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра с порывами до 15 м/с.