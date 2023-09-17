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Синоптик Цыганков спрогнозировал хорошую погоду в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.
Синоптик Цыганков спрогнозировал хорошую погоду в Москве
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey

По его словам, над европейской частью России стоит антициклон — область повышенного давления.

«Поэтому неплохая погода остаётся. Давление ко вторнику-среде немного упадёт, а к пятнице будет расти. В связи с этим начало недели будет более облачное. В целом температуры будут выше нормы», — отметил он.

Синоптик уточнил, что в ночь на понедельник может пройти небольшой дождь. 

«Днём — +18...+20 °C. Следующие дни без осадков. Во вторник днём — +19...+21 °C, в среду — +18...+23 °C, в четверг — до +25 °C. В пятницу днём — +21...+26 °C, а в субботу — до +22 °C. Неделя комфортная. Бабье лето продолжается», — поделился Цыганков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал второе пришествие бабьего лета.

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