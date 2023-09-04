Специалист Шальнев напомнил, когда в жилых домах включат отопление

Исполнительный директор сервиса по управлению многоквартирными домами Butler Андрей Шальнев напомнил, что отопление в жилых многоквартирных домах включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже -8 °С.

«Наряду с этим важным организационным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме по конкретному жилому дому. Управляющие компании должны ежегодно проводить работы по подготовке к зимнему сезону», — уточнил эксперт для URA.RU.

По его словам, по окончании предыдущего отопительного периода запускаются работы по подготовке дома к зиме. Затем работы принимает комиссия из представителей РСО и органов местной власти, по результатам проверки которой составляется акт о готовности к отопительному периоду.

Ранее сообщалось, что в Можге Удмуртской Республики обновят 8 км тепловых сетей на сумму 58 млн рублей.