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Специалист Шальнев напомнил, когда в жилых домах включат отопление

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Исполнительный директор сервиса по управлению многоквартирными домами Butler Андрей Шальнев напомнил, что отопление в жилых многоквартирных домах включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже -8 °С.
Специалист Шальнев напомнил, когда в жилых домах включат отопление
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Наряду с этим важным организационным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме по конкретному жилому дому. Управляющие компании должны ежегодно проводить работы по подготовке к зимнему сезону», — уточнил эксперт для URA.RU.

По его словам, по окончании предыдущего отопительного периода запускаются работы по подготовке дома к зиме. Затем работы принимает комиссия из представителей РСО и органов местной власти, по результатам проверки которой составляется акт о готовности к отопительному периоду.

Ранее сообщалось, что в Можге Удмуртской Республики обновят 8 км тепловых сетей на сумму 58 млн рублей.

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