Специалист Шальнев напомнил, когда в жилых домах включат отопление
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«Наряду с этим важным организационным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме по конкретному жилому дому. Управляющие компании должны ежегодно проводить работы по подготовке к зимнему сезону», — уточнил эксперт для URA.RU.
По его словам, по окончании предыдущего отопительного периода запускаются работы по подготовке дома к зиме. Затем работы принимает комиссия из представителей РСО и органов местной власти, по результатам проверки которой составляется акт о готовности к отопительному периоду.
Ранее сообщалось, что в Можге Удмуртской Республики обновят 8 км тепловых сетей на сумму 58 млн рублей.