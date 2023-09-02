«Потихоньку идёт холод»: синоптики рассказали о погоде в Москве в начале сентября

К Москве подходит фронтальный раздел, поэтому горожанам не следует ждать по-летнему тёплых солнечных лучей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни в столице воздух будет прогреваться до +17...+22 °C, а вот после среды, когда изменится циркуляция воздушных масс, температурные значения уже будут находиться ниже климатической нормы — +12...+17 °C. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также указал, что 7 и 8 сентября станут самыми холодными днями на предстоящей неделе.

Первая декада сентября ознаменуется приходом в Москву прохладной погоды, сообщили метеорологи в разговоре с RT.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд констатировал, что 2 сентября температура в столице понизилась.

«Подходит фронтальный раздел, небо покрыто облаками. И, конечно, той энергии, которую солнечные лучи передавали в приземной слой атмосферы, уже ждать не стоит. Поэтому после вчерашней суперлетней погоды, когда температурный фон соответствовал не просто лету, а самому тёплому периоду июля, любое понижение температуры будет считаться сильным похолоданием», — сказал Вильфанд.

По его словам, сегодня и завтра воздух прогреется до +20...+22 °C, будет небольшой дождь.

«В понедельник и вторник существенных осадков не ожидается, прогнозируется также +20...+22 °C. В целом температура до вторника включительно будет выше нормы на два-три градуса. В среду циркуляция воздушных масс изменится. Приближается ложбина низкого давления, поэтому давление резко упадёт в среду и в ночь на четверг. В среду также прогнозируются дожди. За прохождением ложбины с фронтальным разделом последует заметное понижение температуры. В среду температура ещё около нормы +17...+19 °C, а в четверг и пятницу уже ниже нормы — +12...+17 °C. По предварительным расчётам, существенных осадков за холодным фронтом не последует», — подчеркнул он.

АГН «Москва»

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также отметил, что заключительные дни августа выдались по-летнему тёплые, но уже сегодня, 2 сентября, происходят изменения.

«Сегодня уже облачность появилась и кратковременный дождь. То есть пошла смена погоды, у нас потихоньку идёт холод. Начало грядущей недели будет относительно тёплое, но к четвергу-пятнице придёт холод и температура будет ниже нормы», — сказал он.

Говоря конкретнее о температурном фоне, синоптик указал, что сегодня воздух прогреется до +20...+22 °C, будет облачно с прояснениями, местами дождь. При этом в ночь на воскресенье, 3 сентября, также местами возможен слабый дождь, температура +12...+14 °C. Днём же прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до +21...+23 °C.

По его словам, новая неделя начнётся без осадков.

«Понедельник в принципе будет хорошим, переменная облачность без осадков. Температура +20...+22 °C с прохладным северо-западным ветром. В ночь на вторник +8...+10 °C, а днём +21...+23 °C. Местами возможен небольшой дождь. А дальше пойдёт похолодание. В ночь на среду переменная облачность без осадков, +11...+16 °C. Днём в среду облачно, может быть небольшой дождик. Ветер северо-западный, температура +16...+21 °C. Ночи на четверг и пятницу будут самыми холодными на этой неделе — +6...+11 °C с переменной облачностью и без осадков. Днём в четверг и пятницу — +12...+17 °C. Без осадков, ветер северо-западный. Потепление пойдёт, наверное, после 11 сентября. А до 10—11-го температура будет ниже нормы», — подчеркнул он.

Итоги лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале подвёл итоги трёх летних месяцев 2023 года.

По его словам, в Центральной России лето было неустойчивым — с умеренным июнем (температура ниже нормы на 0,5 °C, выпало 92% осадков), «провальным по холодным дождям июлем» (температура на 2,1 °C ниже нормы, выпало 180% осадков) и по-настоящему летним августом (на 2,1 °C выше нормы, недобор по осадкам составил 20%).

Он отметил, что средняя температура лета оказалась близкой к норме, но всё равно на 0,3 °C превысила показатели метеостатистики. При этом количество осадков было больше климатической нормы на 18%.

«В Москве из 92 дней календаря лета дожди разной продолжительности и интенсивности наблюдались в течение 33 дней, что составляет 35% от всего календаря. Лето-2023 не стало выдающимся в летописи погоды, но обеспечит плавный переход смены климатических сезонов», — пояснил метеоролог.