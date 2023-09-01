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Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в начале сентября в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ожидается в начале сентября в Москве.
Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в начале сентября в Москве
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

В беседе с телеканалом «Звезда» Вильфанд заявил, что в начале сентября погода будет августовской, а также будет располагать к обучению.

В Москве в начале осени температура ожидается выше нормы на 2—3 °С, днём сохранится в пределах +19...+24 °С, а ночью — в пределах +15...+17 °С.

Также, по сообщению сайта «Кубань 24», в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение — до 4 сентября ожидаются сильные дожди с градом, грозой, шквалы ветра могут достигать 20—25 м/с.

Также 2, 3 и 4-го числа на Черноморском побережье от Анапы до Сочи сохранится риск формирования смерчей над морем.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

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