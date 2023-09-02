Синоптик Вильфанд спрогнозировал небольшой дождь на выходных в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал понижение температуры и небольшой дождь на выходных в Москве.

«По сравнению с пятницей погода будет более дождливой, в субботу пройдёт фронтальный раздел. Он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но всё-таки они будут», — заявил он РИА Новости.

По его словам, днём температура будет в диапазоне +20...+22 °С.

«В воскресенье вероятность осадков ещё меньше, а температурный фон такой же», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что похолодание в Центральную Россию придёт после 5 сентября.