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Синоптик Вильфанд спрогнозировал небольшой дождь на выходных в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал понижение температуры и небольшой дождь на выходных в Москве.

«По сравнению с пятницей погода будет более дождливой, в субботу пройдёт фронтальный раздел. Он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но всё-таки они будут», — заявил он РИА Новости.

По его словам, днём температура будет в диапазоне +20...+22 °С.

«В воскресенье вероятность осадков ещё меньше, а температурный фон такой же», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что похолодание в Центральную Россию придёт после 5 сентября.

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