«Больше времени во вселенной «Секса в большом городе»: сериал «И просто так» продлили на третий сезон

Сериал «И просто так» — сиквел «Секса в большом городе» — получил продолжение. Третий сезон анонсировали в преддверии выхода 24 августа финальной серии второго. Поклонники проекта восприняли новость с воодушевлением. По словам кинематографистов, работа над сиквелом начнётся после урегулирования конфликта между голливудскими продюсерами и гильдиями актёров и сценаристов США. Подробности — в материале RT.

Новые истории из жизней известных персонажей:

Сериал «И просто так» — сиквел популярного «Секса в большом городе» — продлён на третий сезон. Новость о продолжении шоу появилась накануне выхода финальной серии второго сезона.

«Мы очень рады провести больше времени во вселенной «Секса в большом городе», рассказывая новые истории о жизнях этих понятных и вдохновляющих персонажей, которых играют эти потрясающие актёры. «И просто так» ждёт третий сезон», — приводит слова режиссёра, сценариста и продюсера Майкла Патрика Кинга Variety.

По словам Сары Обри, руководителя отдела оригинального контента Max, «И просто так» возглавляет рейтинг популярных проектов Max Originals и является самым просматриваемым в линейке стримингового сервиса. Авторы сериала отметили, что сюжетные линии продолжения, как и «Секса в большом городе», за героями которого зрители наблюдают с 1998 года, по сей день актуальны.

«Это наша собственная Вселенная Marvel, которая всё больше и больше продолжает обрастать новыми вселенными. Это поистине чудо. Редко выпадает возможность работать над сериалом дольше двух сезонов, — цитирует Forbes Кинга. — Потрясающе работать над группой персонажей более 25 лет, и чтобы ещё при этом те же самые актёры играли те же роли — это неслыханно. Просто невероятно!».

Фанаты сериала сообщение о его продлении в основном приняли восторженно.

«Не смотреть «И просто так» — всё равно, что не читать новости. Может, ты и избегаешь неприятных эмоций, но в конечном счёте пропускаешь то, как творится история», — написал пользователь в соцсети X (бывшая Twitter).

Некоторые выразили желание увидеть в новом сезоне Саманту Джонс — героиню Ким Кэтролл. Ранее сообщалось, что она не появится в новом сериале — артистка сама заявляла об уходе из проекта, после чего её уже не приглашали. Однако позднее Кэтролл сообщила, что, вопреки всем разногласиям, её персонаж вернётся в финальном эпизоде второго сезона.

«Прошу, пусть в третьем сезоне Саманта вернётся на постоянной основе!», — говорится в одном из комментариев.

Тем не менее, есть и те, кто не рад продолжению проекта. Один из пользователей соцсети даже призвал «остановить» Кинга.

«И просто так» продлили на третий сезон. Как нам, как сообществу, объединиться и заставить Майкла Патрика Кинга покинуть шоу? Его нужно остановить», — говорится в сообщении. Недовольство Кингом выразила и другая пользовательница, которую возмутил один из диалогов в фильме.

Известно, что к своим ролям в новом сезоне вернутся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Николь Ари Паркер, Карен Питтман и Сарита Чодри. Подробности сюжета, как и дата выхода сериала, пока не раскрываются. Работа над новыми эпизодами начнётся после окончания забастовок сценаристов и актёров.

Голливудский конфликт

Гильдия сценаристов США (WGA) объявила забастовку в начале мая из-за требований увеличения заработной платы в связи с бурным развитием онлайн-платформ, обновления договора по отчислениям за показы продукта в сети, а также упорядочения в киноиндустрии использования технологий искусственного интеллекта. В середине июля к бастующим присоеднились и актёры. Профсоюз SAG-AFTRA заявил, что им не удалось достигнуть договорённости по ряду ключевых вопросов с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

Тем временем AMPTP во вторник, 22 августа, опубликовал перечень предложений по контракту, представленному WGA на очередной встрече глав студий с представителями гильдии сценаристов. Как сообщает Deadline, сделка включает пункты об условиях работы с искусственным интеллектом, увеличении минимальных ставок, обязательстве о минимальной десятинедельной занятости для большинства авторов сериалов и сценаристов-продюсеров, а также о повышении отчислений за трансляцию кинопродукции на стриминговых сервисах. По словам продюсеров, новый пакет представляет собой улучшенный вариант предыдущих предложений студий.

Представители сценаристов представили иную версию встречи, заявив, что продюсеры позвали их не для того, чтобы заключить сделку, а ради улучшения своей репутации. Как говорится в заявлении Гильдии, минувшая встреча — не что иное, как попытка продюсеров склонить авторов сдаться. Члены WGA обещали предоставить полный отчёт о встрече и не отступать от забастовки, чтобы продемонстрировать кинокомпаниям силу работников отрасли.