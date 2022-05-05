Неудачный сюжет и отсутствие развития: Ким Кэтролл рассказала, почему не снималась в сериале «И просто так»

Ким Кэтролл объяснила, почему отказалась от роли Саманты Джонс в сериале «И просто так», продолжении «Секса в большом городе». По сюжету проблема её героини заключалась в том, что она получала интимные фотографии от сына-подростка своей подруги Миранды. Кэтролл предпочла бы, чтобы персонаж столкнулся с более серьёзной дилеммой. Проект «И просто так» холодно встретили как кинокритики, так и широкая аудитория, однако он был продлён на второй сезон.

Актриса Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс в сериале «Секс в большом городе» и его полнометражных продолжениях, рассказала в интервью Variety, почему она не появилась в сериале «И просто так».

Кэтролл отметила, что новый сериал — по сути третий фильм серии (проект планировался, но не был снят). Ожидалось, что в полнометражной картине мистер Биг неожиданно умрёт. Именно на этом повороте, а также на последующих страданиях Кэрри, строится сюжет сериала.

Проблема Саманты в сценарии третьей части заключалась в том, что она получала фотографии интимного содержания от сына-подростка своей подруги Миранды. Ким Кэтролл была разочарована таким сюжетом — она предпочла бы, чтобы её героиня столкнулась с более серьёзной дилеммой.

«Почему Саманта, у которой своё PR-агентство, не могла, скажем, продать его из-за финансовых трудностей? 2008 год выдался тяжёлым. Кто-то до сих пор восстанавливается. Она вынуждена продать фирму какому-то парню в толстовке, и в этом конфликт её персонажа. И это (просто. — RT) что-то сходу придуманное одним из моих представителей. Мне это показалось отличной идеей. Тут есть конфликт. А не несовершеннолетний мальчик...», — говорит актриса.

Она отметила, что «всё ясно дала понять после (того, как ознакомилась со сценарием. — RT) планировавшегося третьего фильма», поэтому в сериал «И просто так» её не приглашали — о его производстве актриса узнала из социальных сетей. Впрочем, её это не расстроило: по словам Кэтролл, концовка оригинального сериала ей казалась вполне удачной и не требующей продолжения.

«Можете представить, каково это — вернуться к работе, которой ты занимался 25 лет назад? И легче она не стала, всё только усложнилось. В смысле, как дальше развивать этих персонажей? Всё должно расти или наступает смерть. Я почувствовала это, когда закончился сериал. Мне это показалось умным решением — мы не ударимся в самоповторы. А потом был фильм, призванный расставить все точки над «и». А потом ещё один. А потом ещё?», — говорит Ким Кэтролл.

Она заявила, что не смотрела «И просто так», однако пришла к выводу, что для неё, как для актрисы, «лучшая похвала» — то, что зрители по ней скучают.

© Кадр из сериала «И просто так»

Многосерийное продолжение «Секса в большом городе» было анонсировано в январе 2021 года. Уже тогда стало известно, что центральные роли исполнят Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, а Ким Кэтролл участвовать в проекте не будет. Ранее она утверждала, что эта история для неё закончена. Кроме того, по мнению актрисы, с годами лента утратила актуальность.

«Я считаю, что мир изменился. Сериал о четырёх женщинах, которые болтают о шоппинге и туфлях за $400, когда некоторым не хватает денег на еду? Я не говорю, что нам это совсем не нужно, но, думаю, сейчас маятник качнулся в другом направлении», — говорила Кэтролл.

В то же время ходили слухи о конфликте между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл. Утверждалось, что все исполнительницы центральных ролей находятся в дружеских отношениях, однако в 2017 году Кэтролл заявила, что на самом деле их общение с коллегой было не столь близким. По словам Паркер, её эти слова расстроили. В последнем интервью для Variety Кэтролл снова подчеркнула, что их связывали исключительно рабочие отношения.

«Я не считаю коллег своими друзьями. Наши отношения были (сугубо. — RT) профессиональными», — говорит актриса.

Сериал «И просто так» вышел в декабре 2021 года и был холодно встречен как кинокритиками, так и широкой аудиторией. Его рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 49%, а зрители оценили проект ещё ниже — на 30%. Впрочем, российская аудитория оказалась лояльнее — рейтинг сериала на портале «Кинопоиск» составляет 6,6 на основе почти 75 тысяч голосов.

По мнению некоторых экспертов и зрителей, отсутствие героини Кэтролл не пошло на пользу сериалу. Как пишет автор TVLine Дэйв Немец, Саманта задавала оригинальному проекту тон, которого не хватает в продолжении.

«Саманта была смелым первопроходцем секс-позитивности, которая придавала оригинальному сериалу его дерзкую остроту, и этой остроты здесь очень не хватает. На этот раз разговоры о сексе сведены к минимуму, а тон ближе к поздним сезонам «Секса в большом городе» — скорее драмеди об отношениях, чем скабрёзная секс-комедия», — утверждает эксперт.

Рецензенты остались недовольны и тем, что авторы «И просто так» учли в сценарии слишком много современных тенденций, актуальных для американского кинематографа, и ввели в сюжет новых персонажей будто «для галочки».

По мнению зрителей, сценаристы сиквела разрушили «магию» первого сериала и представили «весьма сумбурное и неловкое действо, редко прерывающееся замечательными сценами». Один из пользователей социальных сетей заявил, что «И просто так» — «ужасное и постыдное зрелище».

В марте 2022-го стало известно, что HBO Max продлил сериал на второй сезон. Представители видеосервиса отметили, что лента стартовала лучше других оригинальных проектов площадки.