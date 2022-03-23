«Надеюсь, они нашли новых сценаристов»: как зрители встретили анонс второго сезона сериала «И просто так»

Сериал «И просто так» — продолжение «Секса в большом городе» — продлили на второй сезон. Пользователи социальных сетей без восторга приняли эту новость. Они характеризуют ленту как «ужасное и постыдное зрелище», а также выражают надежду на привлечение к работе над следующими эпизодами новых сценаристов, которые смогут исправить неудачные драматургические решения первого сезона. Ранее сериал критиковали за разрозненный сюжет и отсутствие настроения, которым славился оригинал.

Видеосервис HBO Max объявил о продлении сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе» — на второй сезон. В компании отметили, что лента показала наилучший старт среди всех оригинальных проектов площадки. Ожидается, что во втором сезоне к своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

«Мне будет приятно и радостно рассказать больше историй об этих ярких, дерзких персонажах в исполнении сильных и выдающихся актёров. Вообще, мы все в предвкушении», — говорит исполнительный продюсер сериала Майкл Патрик Кинг.

«Мы с удовлетворением отмечаем культурный дискурс, возникший благодаря этим персонажам и их историям, которые раскрываются в уже знакомом и так полюбившемся нам мире», — отметила глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Показ сериала «И просто так» начался 9 декабря 2021 года. Несмотря на популярность, проект получил невысокие оценки критиков и зрителей — его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 49% и 30% соответственно.

Эксперты критиковали сериал за обилие культурных ориентиров, а также новых персонажей, введённых в сюжет будто «для галочки».

Как отметила Наташа Алвар из Cultured Vultures, формат продолжения значительно отличается от оригинала. В «Сексе в большом городе» повествование велось от лица Кэрри. Все сюжетные линии были объединены благодаря материалам для колонки героини. В ленте «И просто так» Кэрри уже не пишет подобные статьи.

«Без повествования от лица Кэрри все сюжетные линии кажутся сильно оторванными друг от друга, и арки каждого персонажа будто бы растянуты на весь сериал, а не раскрываются посерийно», — считает Алвар.

Она также пишет, что дружба Кэрри, Миранды и Шарлотты в продолжении уже не такая крепкая, как раньше, поскольку все трое заняты совершенно разными проблемами. Алвар подчёркивает, что подобные сюжетные ходы кажутся вполне реалистичными, но вместе с тем они лишают сиквел настроения, которым славился оригинал.

Многие остались недовольны отсутствием Саманты, героини Ким Кэтролл, — актриса не участвовала в работе над продолжением, а её персонаж по сюжету находится в ссоре с подругами и не желает продолжать с ними общение.

«Развратный и в то же время разумный настрой Саманты Джонс был тем самым элементом, который скреплял собой весь сериал. Без неё у этих женщин беда», — пишет автор портала Jezebel Меган Рейнольдс. Она отметила, что отсутствие героини «ощущается остро, поскольку она — единственная, кто за всю историю этого сериала обладал хоть каким-то здравомыслием».

По мнению одного из зрителей, в первом сезоне «И просто так» в основном «происходит весьма сумбурное и неловкое действо, редко прерывающееся замечательными сценами, которые есть в некоторых сериях. Большинство персонажей в этом сериале просто ужасны и невыносимы». Другой утверждает, что сценаристы полностью разрушили «магию» первого сериала.

Кадр из сериала «И просто так»

© HBO

Многие пользователи социальных сетей холодно отреагировали на новость о продлении сериала «И просто так».

«Нееет, HBO, «культурный дискурс» был про то, что этот сериал — ужасное и постыдное зрелище, а не про то, что люди хотят продолжения», — комментирует слова Сары Обри один из блогеров.

«Есть у меня уверенность, что новые сценаристы оригинал не смотрели. Вышло не просто плохо. Вышло ужасно. И лицо Шарлотты даёт неслабый такой эффект «зловещей долины», — пишет ещё один автор.

Другая пользовательница Twitter отметила, что решение HBO Max о продлении сериала демонстрирует отношение видеосервиса к производству контента. Автор сообщения напомнила, что Netflix нередко отменяет после первого сезона и более удачные сериалы.

Одна из зрительниц удивилась анонсу второго сезона — на её взгляд, первый был очень скучным.

«Второй сезон??? Неужели людям понравился скучный первый? Самыми занятными моментами там были сердечный приступ Бига и «инцидент» с Шарлоттой. Надеюсь, они нашли новых сценаристов», — пишет блогер.

Кое-кто из пользователей площадки выразил надежду на то, что авторы продолжения исправят некоторые слабые сценарные решения первого сезона.

«Надеюсь на их возвращение хотя бы ради того, чтобы вся эта дурно прописанная ветка со сливом Миранды как персонажа не оказалась напрасной. Хорошо было бы увидеть (её. — RT) искупление», — говорится в сообщении.

Многие зрители выразили надежду на то, что во втором сезоне появится Ким Кэтролл. Один из них обратился в Twitter к актрисе с просьбой присоединиться к команде проекта и порадовать поклонников шоу.

«Но если они снимут второй сезон совсем без Саманты, если она не появится хотя бы в разговоре через FaceTime, будет обидно. Заплатите Ким Кэтролл столько, сколько она попросит. Мы заслужили», — пишут в сети.

Премьера сериала «Секс в большом городе состоялась в 1998 году. В его основу легла одноимённая книга Кэндес Бушнелл. Проект транслировался до 2004-го — за это время было снято шесть сезонов. Сериал был удостоен семи премий «Эмми». Позднее вышли два полнометражных продолжения.