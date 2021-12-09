Куда делась Саманта и что с Мистером Бигом: зарубежные критики рассказали о продолжении «Секса в большом городе»

В Нью-Йорке прошла премьера многосерийной ленты «И просто так» — продолжения популярного сериала «Секс в большом городе». Сюжет картины разворачивается вокруг Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс в исполнении Сары Джессики Паркер, Кристин Дэвис и Синтии Никсон соответственно. Теперь героиням за 50, они по-прежнему живут в Нью-Йорке и переживают разнообразные комичные и трагичные события. Зарубежные критики посмотрели первые четыре эпизода. Эксперты рассказали, каким получился сериал, и раскрыли некоторые детали сюжета. Внимание: материал содержит спойлеры ключевых интриг проекта.

В Нью-Йорке прошла премьера сериала HBO Max «И просто так» — продолжения знаменитого проекта «Секс в большом городе». К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, сыгравшие в оригинальном сериале и двух полнометражных сиквелах Кэрри Брэдшоу, Шарлотту Йорк и Миранду Хоббс соответственно.

Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке после пандемии коронавирусной инфекции. В центре сюжета — уже 50-летние героини, которые сталкиваются с соответствующими их возрасту проблемами и переживаниями.

По словам автора Chicago Sun Times Ричарда Роупера, все они оказываются на новых жизненных этапах, однако сохраняют свои ключевые черты: Миранда по-прежнему самая серьёзная из всей компании, Шарлотта всё так же очаровательна, а Кэрри не утратила интереса к модным аксессуарам.

Общее настроение и юмор тоже перекочевали в новый сериал, однако теперь в жизни героинь куда больше драматических событий. Например, одна из подруг страдает от алкогольной зависимости, а другая сталкивается с неожиданными сложностями, связанными с детьми.

«В этом источник самого большого потенциала сериала — честное изображение жизни 55-летних женщин, той группы, которую мы почти никогда не видим в центре внимания на телевидении и в кино», — считает Дженнифер Кэйсин Армстронг из The Wrap.

Задолго до премьеры сериала стало известно, что Ким Кэтролл, снимавшаяся в остальных проектах франшизы, не принимала участия в производстве ленты.

Зарубежные критики объяснили её отсутствие отъездом героини актрисы, Саманты Джонс, в Лондон по работе. Ричард Роупер отмечает, что Саманта не желает продолжать общение с подругами. Чтобы сохранить интригу, рецензент не уточняет, что именно повлияло на отношения героинь, однако подчёркивает, что авторы сериала выбрали довольно бережный способ исключить персонажа из сюжета.

Автор TVLine Дэйв Немец, в свою очередь, считает, что отсутствие героини Кэтролл не пошло на пользу сериалу. По мнению критика, Саманта задавала оригинальному проекту определённый тон, которого здесь не хватает.

«Саманта была смелым первопроходцем секс-позитивности, которая придавала оригинальному сериалу его дерзкую остроту, и этой остроты здесь очень не хватает. На этот раз разговоры о сексе сведены к минимуму, а тон ближе к поздним сезонам «Секса в большом городе» — скорее драмеди об отношениях, чем скабрёзная секс-комедия», — пишет Немец.

© Кадр из сериала «И просто так»

Одной из главных интриг сериала стали отношения Кэрри и её возлюбленного Мистера Бига (Крис Нот). Многие критики отметили, что в первой серии произошло некое событие, оказавшее сильнейшее воздействие на жизни героев, однако воздержались от дальнейшего раскрытия сюжета.

«Первый эпизод заканчивается опустошающим поворотом событий (слишком большим, чтобы спойлерить здесь), которое направляет жизнь Кэрри в новое русло, заставляя её ещё больше опираться на своих друзей и вновь обратиться к тем частям своего прошлого, которые мы так хорошо знаем», — пишет Армстронг.

Её коллега из Variety Дэниел Д’Аддарио намекнул, что Кэрри и Мистер Биг будут вынуждены расстаться, однако причину также не назвал.

«Причины платонических (Кэрри и Саманты. — RT) и романтических (Кэрри и Мистера Бига. — RT) разрывов первой серии не стоят того, чтобы их разбирать здесь, поскольку сериал можно посмотреть на HBO Max уже сейчас; одна раскрывается в самом начале пилотной серии, другая — в конце. Достаточно сказать, что дверь для возобновления одних ключевых отношений в жизни Кэрри Брэдшоу оставили открытой, а для других — окончательно закрыли», — рассказал Д’Аддарио.

Впрочем, тайну раскрыл автор Entertainment Weekly Даррен Фрэнич, заявив, что Мистер Биг погибнет в первом эпизоде. После этого часть сериала будет посвящена переживаниям Кэрри.

«Эта смерть печальна по многим причинам, не в последнюю очередь потому, что вечный проказник Нот просто великолепен в нескольких сценах домашнего блаженства. Его сердечный приступ также делает «И просто так» попеременно трогательным и сбивающим с толку зрелищем», — пишет Фрэнич.

Кинокритики также отмечают, что авторы сериала «И просто так» попытались учесть максимум современных тенденций, прослеживающихся в американском кинематографе. Бен Трэверс из IndieWire рассказывает, что Кэрри участвует в записи подкаста «X, Y и я», Шарлотта ищет темнокожих гостей для своего званого ужина, которые смогут составить компанию её единственному темнокожему другу, а Миранда вспоминает, как пыталась помочь мигрантам из мусульманских стран. Кроме того, в сериале появляется небинарный стендап-комик.

«Слишком много культурных ориентиров 2021 года и новых персонажей неуклюже приземляются в роскошно выглядящее своеобразное возрождение, спродюсированное Майклом Патриком Кингом, будто для галочки», — считает кинокритик Deadline Доминик Паттен.

Даррен Фрэнич отмечает, что внимание к этим темам становится менее навязчивым к четвёртой серии, в которой «люди перестают говорить о проблемах и начинают говорить о своих проблемах».

В целом рецензенты отмечают, что сериал «И просто так» драматичнее оригинала. Браки здесь несчастливые, а дружба уже не такая крепкая, объясняет Дэниел Д’Аддарио. Тем не менее журналисты сочли проект достойным продолжением популярной ленты. Дженнифер Кэйсин Армстронг пишет, что авторы сериала возвращаются к тому, что сделало «Секс в большом городе» столь популярным: интимным историям и реалистичным и непростым эмоциям.

«И просто так» — это умная, многослойная, проницательная жемчужина с истинным драматическим весом, но с тем же чувством стиля и эскапизмом манхэттенского высшего среднего класса, что и оригинал», — заключает Ричард Роупер.