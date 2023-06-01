Вопреки разногласиям: Ким Кэтролл вернётся к роли Саманты в продолжении «Секса в большом городе»

Актриса Ким Кэтролл вернётся к своей знаковой роли и снова сыграет Саманту Джонс. Её появление запланировано в последнем эпизоде второго сезона «И просто так» — многосерийного продолжения «Секса в большом городе». Ранее Кэтролл раскритиковала третий полнометражный фильм франшизы и отказалась в нём сниматься. В первом сезоне «И просто так» она также не участвовала. Подробности о новом сезоне сериала — в материале RT.

Вселенная «Секса в большом городе» ненадолго снова станет цельной — Ким Кэтролл вернётся к роли Саманты Джонс в многосерийном продолжении франшизы — «И просто так», сообщает Variety. Актриса появится в одной сцене финального эпизода второго сезона шоу. Отмечается, что Кэтролл отсняла свои реплики ещё 22 марта в Нью-Йорке, при этом никак не контактируя ни с руководителем проекта Майклом Патриком Кингом, ни с Сарой Джессикой Паркер, исполнительницей роли Кэрри Брэдшоу.

В своей сцене героиня Кэтролл разговаривает с подругой Кэрри по телефону. В первом сезоне сериала персонажей поссорили, они связывались друг с другом лишь в переписке и договорились встретиться, чтобы помириться.

Любопытно также, что художник «Секса в большом городе» Патриция Филд, отказавшаяся работать в продолжении сериала, сделала исключение для Кэтролл. Однако на данный момент ничего не известно о дальнейшей судьбе персонажа и планах на него.

В 2016 году Ким Кэтролл заявила, что больше не планирует возвращаться к роли Саманты Джонс, поскольку её не устроил сценарий предполагаемого третьего фильма франшизы. По сюжету основной проблемой героини Кэтролл в этой картине должно было стать получение интимных фото от сына-подростка Миранды.

«Почему Саманта, у которой своё PR-агентство, не могла, скажем, продать его из-за финансовых трудностей? 2008 год выдался тяжёлым. Кто-то до сих пор восстанавливается. Она вынуждена продать фирму какому-то парню в толстовке, и в этом конфликт её персонажа. И это (просто. — RT) что-то с ходу придуманное одним из моих представителей. Мне это показалось отличной идеей. Тут есть конфликт. А не несовершеннолетний мальчик», — ранее заявила актриса в разговоре с Variety.

Кэтролл отметила, что изложила свою позицию авторам продолжения «Секса в большом городе», потому в сериал «И просто так» её уже не приглашали, а о его производстве артистка узнала из социальных сетей. Впоследствии актриса также заявила, что сериал не смотрела, но то, что по ней скучают зрители, сочла похвалой. Помимо этого, Кэтролл отметила, что лента потеряла свою актуальность.

«Я считаю, что мир изменился. Сериал о четырёх женщинах, которые болтают о шопинге и туфлях за $400, когда некоторым не хватает денег на еду? Я не говорю, что нам это совсем не нужно, но, думаю, сейчас маятник качнулся в другом направлении», — говорила исполнительница роли Саманты. Кроме того, в СМИ курсировали слухи о конфликте, якобы возникшем между Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер, которых ранее считали подругами. Отсутствие Ким Кэтролл в проекте подтверждал и Майкл Патрик Кинг.

Сериал «И просто так» вышел зимой 2021 года и был довольно прохладно принят как критиками, так и зрителями, получив преимущественно низкие оценки в профильных изданиях и на агрегаторах. Помимо прочего, рецензенты отмечали, что шоу не пошло на пользу отсутствие персонажа Кэтролл.

«Развратный и в то же время разумный настрой Саманты Джонс был тем самым элементом, который скреплял собой весь сериал. Без неё у этих женщин беда», — писала автор портала Jezebel Меган Рейнольдс. Она также отмечала, что отсутствие персонажа «ощущается остро, поскольку она — единственная, кто за всю историю этого сериала обладал хоть каким-то здравомыслием».

Кроме того, критика обрушилась на изменившуюся манеру повествования, обилие «культурных ориентиров» и новых персонажей, как будто бы введённых в сюжет «для галочки».

Несмотря на негативный приём первого сезона, НВО объявила о продлении сериала, что спровоцировало ещё больше негатива в сети — пользователи заявляли, что это решение демонстрировало отношение компании к зрителям, и отмечали, что стриминговый сервис отменял гораздо более успешные проекты, но зачем-то продолжил заниматься неудачным. Многие просили вернуть персонажа Кэтролл хотя бы в коротком эпизоде. В результате в разгар съёмок второго сезона председатель и главный исполнительный директор НВО Кейси Блойс лично обратился к актрисе с просьбой вновь вернуться к своей роли.

Тизер второго сезона сериала вышел на официальном YouTube-канале Max в конце апреля. В ролике раскрываются текущие отношения героинь — в частности, Кэрри вновь встречается со своим бывшим возлюбленным Эйданом, роль которого, как и раньше, исполнит Джон Корбетт. Шарлотта по-прежнему счастлива в браке с Гарри (Эван Хэндлер), но сталкивается с трудностями воспитания дочери-подростка, а Миранда продолжает отношения с комиком Че (Сара Рамирес). Также в сериале появится британский певец Сэм Смит, однако пока неизвестно, в какой именно роли. Помимо Смита, в работе над вторым сезоном шоу приняли участие такие актёры, как Тони Данза («Столкновение», «12 разгневанных мужчин»), Доминик Паке («Побег», «Кости», «Отчаянные домохозяйки»), Элизабет Пэйдж («Современная любовь», «Юная») и другие.

Художники по костюмам «И просто так» Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго рассказали, что в новом сезоне герои будут носить «классику «Секса в большом городе» от Dior и Chanel, а также вещи, созданные дизайнерами со всего мира.

Новый сезон «И просто так» включит в себя 11 эпизодов, первые два из которых поклонники смогут увидеть в день премьеры — 22 июня. Однако Саманта Джонс появится на экранах лишь в августе.