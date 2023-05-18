Второй сезон продолжения «Секса в большом городе» выйдет в июне
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Как сообщает Deadline, во втором сезоне будет 11 эпизодов и в день премьеры поклонники смогут посмотреть сразу две серии.
В новом сезоне Кэрри Брэдшоу попытается научиться жить дальше после смерти мужчины своей мечты. Помогут ей в этом лучшие подруги Миранда и Шарлотта, а также работа и новые романтические увлечения.
К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.
Ранее стало известно, что актёр Эдди Мёрфи может исполнить главную роль в «Розовой пантере».