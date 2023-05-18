Второй сезон продолжения «Секса в большом городе» выйдет в июне

Новый сезон сериала «И просто так», который является продолжением проекта «Секс в большом городе», выйдет на стриминговом сервисе Max 22 июня.

Как сообщает Deadline, во втором сезоне будет 11 эпизодов и в день премьеры поклонники смогут посмотреть сразу две серии.

В новом сезоне Кэрри Брэдшоу попытается научиться жить дальше после смерти мужчины своей мечты. Помогут ей в этом лучшие подруги Миранда и Шарлотта, а также работа и новые романтические увлечения.

К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Ранее стало известно, что актёр Эдди Мёрфи может исполнить главную роль в «Розовой пантере».