«Неудачная имитация своего предшественника»: кинокритики негативно оценили второй сезон сериала «И просто так…»

В четверг, 22 июня, стартовал показ второго сезона продолжения «Секса в большом городе». Продолжение сериала «И просто так…» зарубежные кинокритики восприняли преимущественно негативно. Они сравнивают новые эпизоды с оригинальным сериалом и заявляют, что те кажутся неудачной имитацией некогда популярной ленты. Немногочисленные положительные отзывы в основном связаны с исправлением ошибок первого сезона, лучшим раскрытием новых персонажей и снижением градуса серьёзности.

В четверг, 22 июня, вышли первые два эпизода второго сезона сериала «И просто так…». Критики крупных западных изданий в подавляющем большинстве остались недовольны увиденным. Впрочем, приём сериала уже на старте оказался довольно прохладным, новости о продлении шоу на второй сезон также были восприняты в сети без восторга.

В новых сериях некоторые рецензенты отмечают сумбур и отсутствие выверенности повествования, слабое взаимодействие героев и их спорные поступки.

«Второй сезон (сериала. — RT) «И просто так...» не производит тот же эффект, — пишет эксперт Collider. — Вместо этого он кажется собранием зарисовок, которые можно было бы озаглавить «Что сегодня отчебучили эти богатеи из поколения X?!».Отсутствует общая сюжетная линия, которая бы связывала между собой хотя бы некоторые из этих действий. В сценарий постоянно добавляются какие-то произвольные сюжетные ходы только ради одной (обычно плохо написанной) шутки».

Автор The Independent убеждён, что кинематографисты сами не определились с тем, что именно они снимают, для кого и зачем, и в результате показали аудитории лишь блёклую тень франшизы.

«Сериал всё равно как будто бы не уверен в том, какое место он занимает в мире. Это возврат к прошлому? Ремейк? Обновлённая версия? Или что-то совершенно новое? Оказавшись в ловушке всех этих устремлений, «И просто так...» стал неудачной имитацией своего предшественника», — пишет эксперт Independent.

В материале также отмечается, что попытка интеграции старых героев из общества с иной моралью в современный мир с его разнообразием выглядит довольно неубедительно.

«Секс в большом городе» давал голос целому поколению женщин в престижном телепроекте, в то время как «И просто так...» даёт разве что платёжные чеки своим ухоженным звёздам», — заключил автор обзора.

Впрочем, некоторые рецензенты утверждают, что начало второго сезона «И просто так…» даёт надежду на исправление ряда ошибок прошлого — в первую очередь благодаря возвращению к стилю изложения, приближенному к «Сексу в большом городе».

«Неверно было бы говорить, что «И просто так...» удалось решить все проблемы, которые были в первом сезоне (а премьера — это всегда особенно тяжёлое мероприятие), но сериал хотя бы перестал очень серьёзно к себе относиться, сделав больший упор на комедийность и вернувшись к эпизодическому формату, где на первое место выходит секс, второй сезон приближается к той магии, которую дарил «Секс в большом городе», даже в отсутствие такого важного персонажа, как Саманта», — пишет эксперт PrimeTimer.

В то же время другие критики утверждают, что, несмотря на развитие шоу в соответствии с современными западными представлениями о нормах морали и репрезентации, на выходе у авторов получается малоубедительный продукт.

«В то время как «Секс в большом городе» имел чрезвычайно чёткую структуру благодаря звучащему за кадром голосу Кэрри, который разбавлял непристойные разговоры персонажей о сексуальных табу сердечными и несколько фривольными откровениями, связывая всё воедино одной сюжетной линией, «И просто так...» как будто бы пытается защищаться и имеет хорошие намерения, но в то же время не ставит перед собой цели и легко отвлекается на другие темы. Он словно теряет нить истории, которую пытается рассказать», — разочарован автор материала The Washington Post.

Эксперт Inews считает, что «И просто так…» потерял основную суть «Секса в большом городе» — драму о сложных личных отношениях, — уступив место несущественным мелочам.

«Пока что это лишённое оригинальности возвращение, где предпочтение отдаётся драме о варке яиц, а не тем сложным проблемам в отношениях, которые двигали вперёд оригинальный сериал. Кэрри лучше всего удаётся радостно писать разного рода клише, а здесь она мало этим занимается. (Сериалу. — RT) явно пойдёт на пользу, если она забросит свой подкаст и опять сядет за ноутбук. Пока что немного скучновато», — пишет критик.

При этом, по мнению эксперта Variety, главное в сериале — это узнаваемые герои, любимые миллионами зрителей во всём мире. Именно их ждёт аудитория в первую очередь.

«В сериале «Секс в большом городе» есть что-то такое, благодаря чему мы радуемся его возвращению, и дело не только в готовности съёмочной группы и актёров (за исключением Ким Кэттролл) вновь показать себя. В его героях соединяется фундаментальная узнаваемость, некоторые базовые черты, которые позволяют нам представить их в любой ситуации. Но они достаточно многогранны, чтобы сохранять возможность удивлять нас», — пишет он.

Второй сезон сериала «И просто так…» состоит из 11 серий, в последней из которых случится то, чего поклонники ждали долгие годы: к роли Саманты вернётся Ким Кэтролл. Будет ли сериал продлён и получит ли история Саманты полноценное продолжение в нём — пока неизвестно.