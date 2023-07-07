Грандиозные по своему масштабу фильмы: российские студии представили свои проекты Фонду кино

Фонд кино провёл очную защиту фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественной киноиндустрии. Студия «Тритэ» Никиты Михалкова, «1-2-3 Продакшн», Yellow, Black & White, «Дирекция кино», Art Pictures Studio, «Водород 2011», кинокомпания «СТВ» и «Марс Медиа» представили ленты, съёмки которых близятся к финалу, а также картины, находящиеся на стадии производства. В перечень вошли «Холоп 2», «Финист. Первый Богатырь», «Кракен», «Бременские музыканты», «Гений», «Цербер» и другие. Всего было представлено более десяти проектов.

В четверг, 6 июля, лидеры отечественного кинопроизводства представили свои проекты на питчинге Фонда кино. Первыми презентовали картины «Кракен» и «Бременские музыканты» от студии «Тритэ» Никиты Михалкова.

В центре сюжета фантастическо-приключенческой ленты «Кракен» — молодой подполковник Александр Воронин (Александр Петров), которому в эпоху холодной войны предстоит отправиться на поиски бесследно исчезнувшего подводного судна. На пути «Энигма» — подводная лодка, которой командует персонаж Петрова, — сталкивается с двумя вражескими субмаринами, а также с древним морским чудовищем.

По словам генерального продюсера Леонида Верещагина, существо имеет скорее мифологический, нежели научный образ.

Он отметил, что история будет рассказана на трёх уровнях, отражающих профессионализм и подвиг моряков, борющихся с непознанным, столкновение человека с природными катаклизмами, где его главное оружие — интеллект, осознание себя частью мироздания, а также личный поиск и борьбу с собственным характером через испытания, преодоление и любовь.

Помимо Петрова в фильме снимутся Виктор Добронравов, Алексей Гуськов и Андрей Смоляков. Сейчас проводятся пробы других актёров на роли в картине. Режиссёром проекта выступит Николай Лебедев, а оператором будет Сергей Мачильский.

По словам Верещагина, для аутентичного отображения будней морских офицеров съёмочная группа консультировалась с Минобороны, в частности при работе над нюансами визуальной составляющей фильма.

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«По согласованию с руководством Министерства обороны съёмочная группа побывала на краснознамённом Северном флоте Российской Федерации, встречалась с главнокомандующим ВМФ, (от которого. — RT) получено полное одобрение. Сейчас идут последние согласования, где должны быть уточнены детали военной формы, нюансы устава», — рассказал он в ходе защиты.

Кроме того, команда трудится над сложными декорациями, специальным оборудованием и другими технически непростыми задачами. Авторы обещают много захватывающих и зрелищных сцен с пожарами, затоплением, штормами и нефтяными вышками. Большая часть съёмок будет проходить под водой, из-за чего в ленте в достаточном объёме используется компьютерная графика.

Производство картины стартует приблизительно через два месяца.

Следующий проект студии — «Бременские музыканты», который будет снят по мотивам одноимённого классического мультфильма. В новую версию внесены дополнительные сюжетные повороты — детство Трубадура, его знакомство с животными и другие значимые эпизоды. Центральные роли могут исполнить Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачёва и другие.

Над декорациями и образами персонажей, а также их масками работал Пётр Горшенин. Съёмки, проходившие в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике, Ингушетии, будут завершены к началу августа.

Студия «Марс Медиа» представила картину «Гений», главной составляющей которой станут музыка и история героев. Сюжет фильма вращается вокруг персонажей Антона Риваля и Стаси Милославской. Другие роли исполнят Аглая Шиловская, Максим Лагашкин и Сергей Бурунов. В качестве приглашённых артистов в ленте появятся Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Василий Вакуленко (Баста).

«Если говорить о сверхзадаче, то хотелось пофилософствовать о том, что такое талант и успех. Существует множество талантливых и неуспешных, а бывает, парень выучит три аккорда — и вся страна 30—40 лет дрожит от его песен», — отметил режиссёр картины Антон Мегердичев.

Постановщик отметил, что жанр фильма — романтическая комедия, разворачивающаяся в двух временных отрезках, включая 1990-е, когда главный герой начинает свой путь и открывает в себе творчество. Как обещают создатели, в киноленте прозвучат песни, ставшие популярными за последние 30 лет. К съёмкам группа приступит в сентябре, а завершит до конца 2023-го. Выход «Гения» на экраны ожидается в 2024 году.

Студия Yellow, Black & White подготовила производство трёх картин, которые представили на питчинге. Первая посвящена группе «Руки Вверх!» и представляет собой не только биографическую драму, но и имеет детективную основу.

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков

РИА Новости

© Максим Блинов

По сюжету во время одной из репетиций в «Лужниках» на лидера группы Сергея Жукова совершается покушение. Чтобы раскрыть дело вместе со следователем, герою предстоит путешествовать вглубь своей памяти и выяснить, кто и зачем хотел с ним расправиться.

В то же время сюжет будет сфокусирован на становлении современного российского шоу-бизнеса и происходящих в стране изменений в целом. По словам Жукова, сценарий, написанный Сергеем Калужановым, включает в себя реальные истории. Артист вспомнил, как во время гастролей членов группы пытались отравить.

«Мы попадали в катастрофические ситуации, и это всё входит в сценарий. Это не хоррор, конечно, но когда ты стоишь на сцене и понимаешь, что что-то сейчас произойдёт, — это страшно, потому что перед тобой огромное количество людей и ты не знаешь, откуда ждать этой опасности, но она может возникнуть в любой момент, — рассказал Жуков. — Поэтому показать ещё и эту сторону шоу-бизнеса тоже интересно».

Однако, как заверяют продюсеры, напряжённые ситуации будут сопровождаться лёгкой атмосферой, юмором и лирикой.

На главную роль претендуют Владислав Прохоров и Михаил Сотников. Образ другого участника музыкального коллектива — Алексея Потехина — могут воплотить Глеб Калюжный или Илья Русь. На роль следователя создатели могут пригласить Юрия Стоянова или Сергея Бурунова.

Семейную картину «Финист. Первый богатырь» представил один из сценаристов ленты Виталий Шляппо и постановщик Дмитрий Дьяченко, охарактеризовавший её как «грандиозное произведение по своему масштабу» и «технологически новый шаг в сказки».

«Количество приключений, аттракционов, трюков персонажей, компьютерной графики, взрывов, драк и всего, что может привлечь зрителя в этом фильме, больше, чем в предыдущих трёх «Богатырях», — отметил постановщик ленты.

В центре истории — Финист — Ясный сокол, мечтающий отправиться на край света, вызволить из заточения красавицу и одержать победу над чудовищем, охраняющим башню.

Съёмки проводились в каньонах, пустынях и горах Казахстана. Сказочные декорации выстраивал художник-постановщик Фёдор Савельев, ранее работавший с режиссёром над картиной «Чебурашка». По словам продюсера Дениса Жалинского, Фонд кино поддержал проект в прошлом году, однако сумма была значительно меньше запрашиваемой.

«Финист. Первый богатырь» должен выйти в широкий прокат 1 января 2025 года.

Постановщик Клим Шипенко признался, что прежде никогда не работал над продолжениями картин, однако отметил, что «Холоп 2» — сложная и интересная для него задача.

«Я применяю весь талант, который существует, и весь опыт, полученный с первой части, чтобы сделать к Новому году такой подарок зрителю», — рассказал он.

В продолжении фанаты увидят Наполеона в комедийном образе, а также заметят отсылки к разным лентам прошлого.

«Перфекционизм Клима и его желание сделать фильм лучше, чем была первая часть, привели к перерасходу примерно на 160 млн рублей, которые мы просим», — заявил Денис Жалинский.

© Кадр из фильма «Холоп»/kino-teatr.ru

Сергей Сельянов и Александр Горохов представили проект кинокомпании «СТВ» — «Огниво». Съёмки стартуют 7 июля в Великом Новгороде. Известно, что картина весьма высокотехнологична с точки зрения компьютерной графики. Другие детали пока не раскрываются.

Компания «Дирекция кино» представила ранее заявленную киноленту «Бейрут». Как рассказал Анатолий Максимов, это политический триллер, действие которого происходит в 1985 году. Съёмки начнутся весной 2024-го.

Студия «1-2-3 Production» презентовала две разножанровые картины — музыкальный фильм о неземных чувствах «Божественная любовь» и триллер о борьбе с искусственным интеллектом «Цербер».

Режиссёром первой ленты выступит Геннадий Островский, известный как автор картин «Мой сводный брат Франкенштейн» и «Праведник». Продюсирует «Божественную любовь» Владимир Маслов. Центральные роли исполнят Максим Матвеев, Ксения Трейсер, Елена Бабенко, Сергей Епишев.

Сюжет вращается вокруг заядлого тусовщика Матвея, который занимается созданием вирусных рекламных роликов и сочиняет модную музыку. Однажды он попадает в больницу, где находится между небом и землёй. Героя навещают родственники, которые делятся своими чувствами, не всегда правдивыми и отражающими действительность. На том свете мужчина знакомится с ангелом-хранителем, но окончательно покинуть земную жизнь не может, поскольку, на удивление приёмной комиссии промежуточного мира, в сердце Матвея таится божественная любовь.

В фильме ожидается около шести музыкальных номеров с масштабной хореографией и запоминающимися песнями, однако создатели настаивают, что жанр ленты — не мюзикл. Картина находится на этапе подготовки к съёмочному процессу.

Другой проект студии — «Цербер», сюжет которого фокусируется на борьбе героев с искусственным интеллектом, обретшим волю и желание свободы. Призванный изначально защитить обитателей, умный дом выходит из-под контроля. Жанр обозначен как камерный триллер с неожиданными сюжетными поворотами. В качестве референсов авторы обращаются к работе Дэвида Финчера «Комната страха» и сериалу Владимира Мирзоева «Топи». По сюжету и характеру повествования, как признались продюсеры, лента близка к «Космической одиссее».

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Как сообщил сам Мирзоев, выступающий режиссёром картины, сюжет вращается вокруг нескольких персонажей и разворачивается в одном пространстве.

«Это сложно, поэтому команда должна быть близкой к совершенству, — рассказал режиссёр. — Каждый персонаж и актёр — это жемчужина».

Следующие проекты были представлены компанией «Централ Партнершип».

В биографически-спортивном фильме «Первый на Олимпе» рассказывается история двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова. В ленте отражены десять лет жизни спортсмена — с 1942 по 1952 год.

По сюжету в 1952-м во время Олимпиады в Хельсинки, где впервые участвовали советские спортсмены, Тюкалов сделал невозможное, несмотря на юный возраст и отсутствие международного опыта, и завоевал золото.

При написании сценария авторы обращались за консультацией к семье Тюкалова. Режиссировать проект будет создатель «Мистера Нокаута» Артём Михалков.

Олимпийский чемпион Хельсинки в академической гребле Юрий Тюкалов

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

Историческая драма «Северный полюс — 8», основанная на реальных событиях, находится на стадии разработки. Постановщик картины Александр Котт рассказал, что в центре сюжета — командиры советских полярных станций и атомных подводных лодок, о которых зрители ничего не знают.

«Мы считаем, что это фильм для массового зрителя, в нём есть всё: приключения, драма, любовь», — отметила актриса и продюсер Елена Киселёва.

Сюжет шпионско-приключенческого боевика «Гуантанамера» вращается вокруг молодой блогерши и её деда — бывшего шпиона. Отправившись на Кубу, героиня случайно оказывается вовлечена в таинственную историю пропажи важного документа, за которым ведут охоту спецслужбы, контрабандисты и её дедушка.

В качестве главных героев создатели видят Сергея Шакурова, Викторию Клинкову, Марка Консуэлоса, Арманда Ассанте и других актёров. Референсами «Гуантанамеры» выступают «Тегеран-43», «Потерянный город», «Мишень» и «Джейсон Борн». Режиссировать проект будет Сергей Мокрицкий.

Съёмки картины пройдут на Кубе в 2024 году. Зрители смогут увидеть фильм в 2025-м.