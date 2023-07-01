История о монстре в поле, забирающем души: в сети выходит сериал «Там, где цветёт полынь»

В онлайн-кинотеатре KION 1 июля выходит сериал «Там, где цветёт полынь», снятый по одноимённому произведению Ольги Птицевой. Это история о школьнице по имени Ульяна, которая однажды начинает видеть смерти всех живых существ. Девушка знакомится с Рутой, имеющей связь с таинственным полем полыни, и заключает с ней договор: принести три особые вещи погибших людей взамен на спасение её матери. Ульяна — не единственная обладательница такого дара. Как и все остальные, она становится слугой Руты. Узнав всю правду о загадочной женщине и о своих способностях, Ульяна решает положить конец смертям.

В субботу, 1 июля, в онлайн-кинотеатре KION выходит драматический триллер с элементами фэнтези «Там, где цветёт полынь», основанный на одноимённом романе писательницы Ольги Птицевой.

Режиссёром проекта выступил Кирилл Кузин («Клуб», «Лондонград. Знай наших»). Сценарий адаптировали Михаил Шульман («Преступление») и Анастасия Зарубеева («Через прицел»).

По сюжету ленты десятиклассница Ульяна Кузнецова однажды обнаруживает у себя дар — она видит смерти всех живых существ, начиная от муравьёв и заканчивая людьми. Способность пробуждается в девушке в день смерти её младшего брата Юры, из-за которой их мать оказывается в больнице в тяжёлом состоянии.

В ночь того же дня Ульяну посещает женщина по имени Рута, которая знает о даре девушки. Она везёт героиню в бар под названием «Полынь», где за закрытыми задними воротами находится бескрайнее поле с этим растением. Рута предлагает выбор Ульяне: войти в эти ворота и сохранить дар, который поможет ей спасти мать, или отказаться от дара и потерять её. Школьница соглашается принять свои способности ради мамы. Лишь переступив через порог к полю полыни, Ульяна узнаёт, что отныне является рабом Руты: ей необходимо принести три вещи-талисмана, принадлежащие погибшим людям, и тогда женщина поможет ей спасти мать.

Однако Ульяна не единственная прислуживает Руте: у неё много рабов, в числе которых также парень Рэм. Он помогает главной героине справиться со своим даром и научиться принимать смерти других как неизбежность. Первое время Ульяна выполняет условия сделки и не ищет никакого подвоха, но позже понимает, насколько коварна и опасна эта женщина. Руту питает дух, что живёт в полыни, дарит ей молодость взамен на души умерших.

Вскоре героиня встречает Костю, бывшего прислужника Руты. Он открывает ей глаза на правду и рассказывает, что она одна из немногих, кто может зайти в то злосчастное поле и положить конец смертям и проклятому дару.

Главную роль в сериале исполнила Виктория Агалакова («Великая», «Эпидемия», «Нулевой пациент»). Кроме того, в проекте снялись Сабина Ахмедова («Триггер», «Мёрзлая земля»), Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Риналь Мухаметов («Пищеблок») и другие. Все основные артисты прекрасно справились со своими экранными образами. В особенности впечатляет Сабина Ахмедова, сыгравшая Руту. Её героиня выглядит властной и действительно внушает тот страх, который испытывают персонажи при виде неё.

© Кадр из сериала «Там, где цветёт полынь»

История, которую зритель видит на экране, вызывает желание узнать, что будет в конце. Действие разворачивается довольно быстро: серии длятся порядка 18 минут, а в сезоне их всего шесть. С одной стороны, такой темп делает проект динамичным, публика не заскучает при просмотре. Но с другой — авторы ленты не вдаются в подробности в некоторых моментах, из-за чего после просмотра всё равно возникают вопросы по сюжету. Например, так и остаётся загадкой, кто такая эта Рута и откуда она взялась, а также что за существо живёт в поле с полынью. Зрителям можно лишь надеяться, что кинематографисты снимут ещё сезон, в котором углубятся в эти детали и дадут разъяснения.

Несмотря на пробелы в истории, сезон хочется досмотреть до конца не только из-за интересного сюжета, но и из-за завораживающей и порой пугающей атмосферы фантастического триллера. Половина первого эпизода (а местами и остальные серии) выглядит как психоделический сон, но с понятным смыслом. Таинственное тёмное поле полыни, забирающее души, серый туман, способный как подарить жизнь, так и отнять её, — всё это действительно интригует и внушает страх. При этом обилие тёмных цветов в картинке на протяжении всего сезона контрастирует с яркими деталями: неоновыми вывесками, красным автомобилем, оранжевым байком и так далее. Это разбавляет мрачную атмосферу, делает ленту более эффектной и лёгкой для восприятия.

Антураж в сериале был бы не таким современным и мистическим без саундтрека, состоящего в основном из русскоязычных песен молодых исполнителей. Музыка подобрана идеально, и в нужные моменты с помощью неё авторы проекта дают возможность зрителям глубже прочувствовать то, что транслируется с экрана.

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При создании ленты использовалась компьютерная графика, которая порой слишком заметна, из-за чего картинка кажется менее реалистичной. В то же время стоит отметить отличную работу гримёров: лицо старой Руты, а также образ старушки-провидицы выглядят очень натурально.

В целом сериал получился интересным и в меру напряжённым. Понравится он скорее молодому поколению и поклонникам романа Ольги Птицевой. В финале зритель увидит интригующий намёк на возможный второй сезон.