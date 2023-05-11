Турецкий пленник: в сети выходит сериал «Спасти единственного сына»

В пятницу, 12 мая, в сети выходит многосерийная драма с элементами триллера «Спасти единственного сына». В работе над проектом режиссёра Николая Хомерики приняли участие такие актёры, как Анна Ардова, Алексей Серебряков, Нино Нинидзе, Валерий Степанов, Дмитрий Чеботарёв и другие. По сюжету, молодой человек неожиданно пропадает во время отпуска. ФСБ предполагает, что он присоединился к сирийским боевикам. Родители героя отправляются на его поиски, а во время непростого путешествия пересматривают свои жизни. Сериал наполнен множеством неожиданных сюжетных поворотов и способен удивить сложной, но правдоподобной историей, в первую очередь — о любви.

В пятницу, 12 мая, в онлайн-кинотеатре KION выходит драматический сериал Николая Хомерики «Спасти единственного сына». Сценарий написал Ариф Алиев, известный по работе над такими проектами, как «Екатерина», «Кавказский пленник» и «Монгол».

Сюжет ленты вращается вокруг хирурга Лики (Анна Ардова), которая узнаёт, что её сын Василий (Валерий Степанов) пропал в Турции. Следователь считает, что его завербовали экстремисты.

Лика обращается за помощью к бывшему спутнику, что поначалу провоцирует конфликт с его супругой Катей (Нино Нинидзе), но впоследствии именно последняя и становится главным соратником героини в России. Женщины находят отца Василия Павла (Алексей Серебряков) — пьющего и неоднократно судимого медика, который в попытке скрыться от проблем в Москве соглашается присоединиться к Лике в её поисках в Турции.

Параллельно развивается сюжетная ветка с пребыванием Василия в плену-рабстве у Сулеймана, связанного с курдским подпольем. Для начала выясняется, что похитили молодого человека случайно — им был нужен инженер, за которого приняли героя. Специальность Васи — ветеринар — дала ему небольшой шанс на выживание в плену, поскольку Сулейман купил больного сокола, а молодой человек пообещал вылечить птицу. Впрочем, это не отменяет открыто бесчеловечного отношения к пленнику.

Лента Хомерики — очень ёмкая и глубокая работа, в которой жизненного значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Впрочем, единственное безусловное и не подвергающееся сомнениям в картине — это безграничная материнская любовь, самоотверженная и всеобъемлющая, бросающая героиню Ардовой в водоворот событий, к которому она не готова просто потому, что подготовиться к подобным испытаниям невозможно.

Все остальные элементы, которые использует режиссёр в повествовании, обеспечивают наслоение смыслов и сюжетных веток, создающее в результате коктейль из полутонов, где произойти может что угодно, а верить нельзя никому.

Здесь — чуждая, отчасти даже враждебная среда, включающая в себя взяточничество, коррупцию в полиции и полное равнодушие к горю матери, приехавшей из другой страны на поиски ребёнка.

© Кадр из сериала «Спасти единственного сына»

Сильная сторона картины — прекрасная актёрская игра. Отдельного упоминания заслуживает как Алексей Серебряков, так и его персонаж Павел. Он не превращается в Джона Рэмбо и не начинает крошить врагов десятками направо и налево, более того, в первых двух сериях герой вообще не вызывает ничего, кроме стойкой неприязни — он представляет собой опустившегося и трусоватого медика-уголовника, пьяницу и бабника. По ходу развития сюжета Павел начинает «очеловечиваться», превращаясь в мужчину не по возрасту, а по делам. Арка персонажа выстроена настолько органично и плавно, а Серебряков отыгрывает героя так убедительно, что порой сложно воспринимать происходящее на экране как фильм.

Анна Ардова своему партнёру по съёмочной площадке не уступает: в её игре и поведении нет изъянов, её Лика часто нелогична, импульсивна, совершает глупости, но не сдаётся — актриса убедительно показала чувства матери, которая готова пожертвовать всем ради спасения своего ребёнка.

Остальной актёрский ансамбль тоже подобран очень удачно. Каждый артист у Хомерики, который акцентирует их сильные стороны и скрывает слабые, находится исключительно на своём месте. «Спасти единственного сына» — не из тех сериалов, где за вычетом ведущих персонажей все остальные превращаются в «картонных».

Каждый эпизод проекта длится почти час, но происходящее на экране цепляет всерьёз, и столь внушительный хронометраж совершенно не утомляет. События распределены очень равномерно, в повествовании нет просадок и, как следствие, желания просмотреть на ускоренной перемотке какие-то сцены не возникает.

«Спасти единственного сына» — крепкая и драматичная работа от достойной и талантливой команды профессионалов, смотреть которую интересно, а разбирать на составные элементы в поисках новых смыслов — по-настоящему захватывающе.