«Не сравнится с анимационным шедевром»: в США состоялся показ фильма «Русалочка»

В Лос-Анджелесе состоялась премьера игрового ремейка «Русалочки», мультфильма 1989 года. Зарубежные кинокритики отмечают, что визуальные эффекты подводного мира получились не столь удачными, как ожидалось, а также пишут, что картина останется в тени первоисточника. Одному из экспертов фильм показался бессвязным, а другой назвал киноленту «шаблонным ремейком». Тем не менее, некоторые кинокритики считают, что это лучшая игровая адаптация компании Disney, чем приводят в недоумение пользователей сети. Подробнее о первой реакции на новую «Русалочку» — в материале RT.

В США 8 мая состоялся показ фильма Disney «Русалочка», ремейка классического мультфильма 1989 года. На премьере присутствовали критики и журналисты. После просмотра они поделились первыми впечатлениями о картине в Twitter.

Лента собрала немало хвалебных отзывов. Однако, по мнению некоторых экспертов, адаптация не передаёт атмосферы анимационной картины. Как считает корреспондент Insider Кристен Акуна, ленте далеко до оригинальной «Русалочки».

«(В «Русалочке». — RT) есть несколько отличных номеров в исполнении Холли Бейли и Мелиссы Маккарти, но по большей части это шаблонный ремейк, которому не сравниться с анимационным шедевром», — пишет Акуна.

Схожего мнения придерживается автор Variety Саймон Томпсон. По его словам, в ленте нет магии классического мультфильма.

Один из экспертов отмечает, что фильм понравится поклонникам оригинального мультфильма, однако ему ремейк показался странным и бессвязным.

«Всё очень просто. С нетерпением ждёте возможности посмотреть «Русалочку»? Вам понравится. Фильм именно такой, каким вы его себе представляете. Настроены скептически и беспокоитесь (за результат. — RT)? Для этого тоже есть основания. Фильм кажется странным и бессвязным. Бейли справилась отлично, Маккарти рулит, песни работают, но (картина в целом. — RT) ощущается ненужной», — считает автор портала Gizmodo.

Помимо этого, некоторые критики отмечают не очень качественные визуальные эффекты во многих сценах, связанных с океаном. Так, главный редактор Next Best Picture пишет, что подводный мир новой «Русалочки» выглядит грубо.

«В мире морском могут быть проблемы с визуалом», — заявляет эксперт, добавляя, что все эпизоды, снятые над водой, сделаны профессионально.

Кинокритик Variety Кортни Ховард опубликовала противоречивый отзыв. По её мнению, картина получилась «очаровательной, но крайне неровной». В то же время эксперт отмечает, что лента остаётся тенью оригинального мультфильма, несмотря на труды актёров: «Холли Бейли, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти и Хавьер Бардем вложили сердца и души в этот фильм, который (однако. — RT) не может вырваться из оков своего анимационного наследия. Лучше всего, когда он вступает на территорию гротескного безумия, но картина без какой-либо причины сдерживает свою фантазию».

Из плюсов многие критики отмечают музыку и вокальные данные исполнительницы главной роли. Например, автор Next Best Picture отмечает, что Бейли поражает своим пением и обаянием. В то же время блогер и писательница Фелиция рассказала, что от музыкальных выступлений Бейли в фильме у неё по телу бежали мурашки.

Кадр из фильма «Русалочка»

Legion-Media

© FlixPix

Впрочем, не только Холли Бейли удостоилась похвалы от экспертов. Многие критики отметили потрясающую Урсулу, роль которой исполняет Мелисса Маккарти, а также остались в восторге от Давида Диггса, озвучивающего краба Себастьяна.

Критик Грейс Рэндольф пишет, что лента не идеальна, но в то же время в ней есть волшебная атмосфера, присущая мультфильмам кинокомпании Disney.

«Русалочка» — лучшая (диснеевская. — RT) игровая адаптация в том смысле, что ей удалось не только преуспеть на поле ностальгии, но и зачастую просто быть потрясающим фильмом. Фильм не идеален, но в нём есть диснеевская магия! И его определённо стоит смотреть на большом экране», — заявляет эксперт.

Восторженные отзывы вызвали недоумение пользователей сети. Некоторые с недоверием высказываются в комментариях под постами кинокритиков о том, что фильм является «лучшей адаптацией».

«Невозможно, учитывая, что они изменили первоначальные черты главной героини», — говорится в одном из комментариев.

Ещё до премьеры фильма поклонники оригинальной анимационной ленты негативно отзывались о предстоящем ремейке. О том, что роль Ариэль исполнит Холли Бейли стало известно ещё в 2019 году, критика фанатов мультфильма посыпалась после выхода тизера картины.

В комментариях под видеороликом пользователи писали, что Disney уничтожил детскую мечту огромной части публики.

«Disney, вы уничтожили детскую мечту миллионов людей увидеть своего любимого персонажа в кино и поставили под удар темнокожую актрису. Вас есть за что ненавидеть», — писала одна из поклонниц классической «Русалочки».

Фанаты возмущались из-за того, что кинокомпания в угоду современной повестке поменяла главную героиню на афроамериканку.

«Что за ужасная тенденция всё перекрашивать? Ну не была никогда Русалочка такой, и не надо! Особенно раздражает, когда снимают по книге, в которой персонаж детально описан, и он там белокожий, луноликий, а снимают темнокожих, в такие моменты прям перетряхивает», — также говорилось под роликом.

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После удаления негативных отзывов в комментариях начался флешмоб, который теперь пользователи сети начинают под каждым видеоанонсом проекта. Любители мультфильмов с иронией отмечали, что «с нетерпением» ждут выхода ленты на экран, а также обсуждали несуществующие кадры из трейлера картины.

«Обожаю ту часть, где Ариэль говорит: «Аста ла виста, бейби», и уплывает в джунгли. Каждый раз пробирает до мурашек. Просто потрясающе», — шутили в комментариях.

Подобным образом пользователи недавно оценили вышедший трейлер фильма Disney про Питера Пэна, где фею Динь-Динь также играет темнокожая актриса.

«Мне нравится та часть, когда студия Disney вносит изменения в первоначальную историю, чтобы угодить этому новому поколению неженок», — писали под видео.

В широкий прокат фильм «Русалочка» выйдет 26 мая 2023 года.