Новый образ Ариэль: Русалочку в игровом ремейке Disney сыграет темнокожая актриса

Роль Русалочки в игровом ремейке знаменитого мультфильма исполнит темнокожая певица Халли Бэйли. Об этом сообщила студия Disney. 19-летняя Бэйли, по мнению создателей картины, обладает чертами, присущими главной героине, а также отлично поёт. Девушка выступает дуэтом со своей сестрой Хлоей, они исполняют музыку в стиле R&B. В касте фильма уже заявлены актёры, которые исполнят роли друзей Ариэль — рыбки Флаундера и чайки Скаттла. По данным СМИ, на роль главной антагонистки героини, Урсулы, рассматривается актриса Мелисса Маккарти.

Кинокомпания Walt Disney утвердила актрису на роль Ариэль в игровом ремейке классического мультфильма «Русалочка», выпущенного в 1989 году. Главную роль исполнит 19-летняя американская певица Халли Бэйли. О своём решении студия сообщила 4 июля в Twitter.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmNpic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr — Disney (@Disney) 3 июля 2019 г.

Самой Бэйли рассказали о решении накануне, когда студия и режиссёр картины Роб Маршалл окончательно определились.

«После масштабных поисков стало ясно, что Халли представляет собой редкое сочетание: это и дух, и сердце, и юность, и невинность, и глубина, плюс роскошный голос, — то есть все качества, необходимые для этой культовой роли», — цитирует The Hollywood Reporter Маршалла.

Для Бэйли это первая главная роль в полнометражном проекте. Более десяти лет назад она появилась в эпизоде ленты «Последний отпуск» с Куин Латифой, а затем — в телевизионных проектах, в том числе в популярном сериале «Повзрослевшие».

Бэйли проявила себя и на музыкальном поприще. Вместе с сестрой Хлоей они организовали группу Chloe x Halle, пишут и исполняют R&B-композиции. Музыкальную карьеру сёстры начинали с каверов на хиты певицы Бейонсе, которые выкладывали на YouTube. В аккаунте сестёр в Twitter уже появилась запись о новом проекте Халли.

«Мечты сбываются», — написали сёстры.

Флаундер и Скаттл в кино

Студия Disney задумалась о съёмках игрового кино по мотивам мультфильма «Русалочка» ещё в 2016 году — на фоне успеха ремейка «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон. Кроме того, тогда же состоялась премьера ещё одной картины по мотивам классики Disney — это «Книга Джунглей» режиссёра Джона Фавро, заработавшая в мировом прокате свыше $960 млн. Лента получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Уже тогда стало известно, что музыку к будущей картине напишет американский композитор Алан Менкен, создавший композиции для оригинальной «Русалочки» 1989 года.

Сценарий к картине напишет автор ленты «Kingsman: Секретная служба» Джейн Голдман. К работе над проектом уже подключились артисты Джейкоб Тремблей («Комната») и Аквафина («Человек будущего»). Они сыграют друзей Ариэль — рыбку Флаундера и чайку Скаттла. Роль Русалочки, по сообщениям СМИ, первоначально предлагали актрисе Зендее («Человек-паук: Возвращение домой»).

Пока неизвестно, кто сыграет других персонажей — принца Эрика, царя Тритона и морскую ведьму Урсулу. По данным зарубежных СМИ, Disney рассматривает актрису Мелиссу Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») на роль антагонистки главной героини фильма. Отмечается, что с ней идут переговоры.

Между тем киностудия сокращает список анимационных лент, которые можно превратить в игровое кино. Помимо «Красавицы и чудовища», «Золушки», «Аладдина» и «Русалочки», планируется полнометражный фильм о Мулан. Кроме того, Disney снимет фильм «Стервелла» — о злодейке из фильма «101 далматинец» (Круэллу де Виль сыграет Эмма Стоун), а совсем недавно вышли ремейки фильма «Дамбо» и «Мэри Поппинс» с Эмили Блант.

Новая эра рисованных мультфильмов Disney

После смерти Уолта и Роя Диснеев компания перешла в руки управляющих Донна Татума и Эсмонда Уолкера. С конца 1970-х и до середины 1980-х значительное число аниматоров уволились, а некоторые проекты студии оказались не слишком популярными и нередко коммерчески неуспешными («Чёрный котёл», «Лис и охотничий пёс», «Великий мышиный сыщик»).

Популярность рисованным фильмам Disney вернула «Русалочка», над разработкой этого проекта компания задумалась ещё в 1930-х.

Внешность и характер Русалочки срисовывали с нескольких артисток. Одним из прообразов Ариэль стала 16-летняя актриса Алисса Милано («Зачарованные»). К слову, она уже прокомментировала утверждение Халли Бэйли на эту роль.

«Халли Бэйли — превосходный выбор на роль Ариэль. Не могу дождаться фильма», — написала актриса в Twitter.

Halle Bailey is a brilliant choice to play Ariel. I can’t wait for this. 😍 https://t.co/vjGRX6kUIa — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 4 июля 2019 г.

В 1990 году картина была удостоена двух премий — «Оскар» и «Золотой глобус» — обе за лучший саундтрек и песню. Прокат анимационного фильма принёс студии $211 млн.

В основу истории легла сказка датского писателя Ханса Кристиана Андерсена о юной русалке, которая ради любви принца готова покинуть свой дом и выйти на сушу.