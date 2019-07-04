Новый образ Ариэль: Русалочку в игровом ремейке Disney сыграет темнокожая актриса
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Кинокомпания Walt Disney утвердила актрису на роль Ариэль в игровом ремейке классического мультфильма «Русалочка», выпущенного в 1989 году. Главную роль исполнит 19-летняя американская певица Халли Бэйли. О своём решении студия сообщила 4 июля в Twitter.
Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmNpic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr— Disney (@Disney) 3 июля 2019 г.
Самой Бэйли рассказали о решении накануне, когда студия и режиссёр картины Роб Маршалл окончательно определились.
«После масштабных поисков стало ясно, что Халли представляет собой редкое сочетание: это и дух, и сердце, и юность, и невинность, и глубина, плюс роскошный голос, — то есть все качества, необходимые для этой культовой роли», — цитирует The Hollywood Reporter Маршалла.
Для Бэйли это первая главная роль в полнометражном проекте. Более десяти лет назад она появилась в эпизоде ленты «Последний отпуск» с Куин Латифой, а затем — в телевизионных проектах, в том числе в популярном сериале «Повзрослевшие».
Бэйли проявила себя и на музыкальном поприще. Вместе с сестрой Хлоей они организовали группу Chloe x Halle, пишут и исполняют R&B-композиции. Музыкальную карьеру сёстры начинали с каверов на хиты певицы Бейонсе, которые выкладывали на YouTube. В аккаунте сестёр в Twitter уже появилась запись о новом проекте Халли.
«Мечты сбываются», — написали сёстры.
dream come true... 🧜🏽♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO— chloe x halle (@chloexhalle) 3 июля 2019 г.
Флаундер и Скаттл в кино
Студия Disney задумалась о съёмках игрового кино по мотивам мультфильма «Русалочка» ещё в 2016 году — на фоне успеха ремейка «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон. Кроме того, тогда же состоялась премьера ещё одной картины по мотивам классики Disney — это «Книга Джунглей» режиссёра Джона Фавро, заработавшая в мировом прокате свыше $960 млн. Лента получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
Уже тогда стало известно, что музыку к будущей картине напишет американский композитор Алан Менкен, создавший композиции для оригинальной «Русалочки» 1989 года.
Сценарий к картине напишет автор ленты «Kingsman: Секретная служба» Джейн Голдман. К работе над проектом уже подключились артисты Джейкоб Тремблей («Комната») и Аквафина («Человек будущего»). Они сыграют друзей Ариэль — рыбку Флаундера и чайку Скаттла. Роль Русалочки, по сообщениям СМИ, первоначально предлагали актрисе Зендее («Человек-паук: Возвращение домой»).
Пока неизвестно, кто сыграет других персонажей — принца Эрика, царя Тритона и морскую ведьму Урсулу. По данным зарубежных СМИ, Disney рассматривает актрису Мелиссу Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») на роль антагонистки главной героини фильма. Отмечается, что с ней идут переговоры.
Между тем киностудия сокращает список анимационных лент, которые можно превратить в игровое кино. Помимо «Красавицы и чудовища», «Золушки», «Аладдина» и «Русалочки», планируется полнометражный фильм о Мулан. Кроме того, Disney снимет фильм «Стервелла» — о злодейке из фильма «101 далматинец» (Круэллу де Виль сыграет Эмма Стоун), а совсем недавно вышли ремейки фильма «Дамбо» и «Мэри Поппинс» с Эмили Блант.
Новая эра рисованных мультфильмов Disney
После смерти Уолта и Роя Диснеев компания перешла в руки управляющих Донна Татума и Эсмонда Уолкера. С конца 1970-х и до середины 1980-х значительное число аниматоров уволились, а некоторые проекты студии оказались не слишком популярными и нередко коммерчески неуспешными («Чёрный котёл», «Лис и охотничий пёс», «Великий мышиный сыщик»).
Популярность рисованным фильмам Disney вернула «Русалочка», над разработкой этого проекта компания задумалась ещё в 1930-х.
Внешность и характер Русалочки срисовывали с нескольких артисток. Одним из прообразов Ариэль стала 16-летняя актриса Алисса Милано («Зачарованные»). К слову, она уже прокомментировала утверждение Халли Бэйли на эту роль.
«Халли Бэйли — превосходный выбор на роль Ариэль. Не могу дождаться фильма», — написала актриса в Twitter.
Halle Bailey is a brilliant choice to play Ariel. I can’t wait for this. 😍 https://t.co/vjGRX6kUIa— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 4 июля 2019 г.
В 1990 году картина была удостоена двух премий — «Оскар» и «Золотой глобус» — обе за лучший саундтрек и песню. Прокат анимационного фильма принёс студии $211 млн.
В основу истории легла сказка датского писателя Ханса Кристиана Андерсена о юной русалке, которая ради любви принца готова покинуть свой дом и выйти на сушу.