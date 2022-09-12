Трейлер «Русалочки» и новые проекты Marvel: чем запомнилась организованная The Walt Disney Company выставка D23 Expo

В Калифорнии прошла выставка D23 Expo, посвящённая грядущим кинопроектам The Walt Disney Company. Компания Marvel представила обновления по фильмам «Капитан Америка: Новый мировой порядок», «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Громовержцы» и другим. Также были анонсированы продолжения анимационных фильмов «Головоломка» и «Зверополис». Кроме того, на мероприятии показали трейлеры фильмов «Русалочка» и «Зачарованная 2».

В минувшие выходные в Анахайме (Калифорния) прошла выставка D23 Expo, на которой подразделения The Walt Disney Company — Walt Disney Pictures, Marvel, 20th Century Studios, Lucasfilm, Pixar, Walt Disney Animation Studios, Disney Branded Television и другие — представили свои новые проекты и поделились подробностями, связанными с анонсированными ранее фильмами и сериалами.

В частности, на мероприятии был продемонстрирован тизер киноверсии «Русалочки». В ролике показан подводный мир, в котором живёт Ариэль в исполнении Холли Бэйли. В трейлере темнокожая актриса исполняет отрывок песни Part of Your World из оригинального мультфильма. Известно, что роль царя Тритона, отца главной героини, сыграет Хавьер Бардем. Премьера ленты намечена на 26 мая 2023 года.

В первый же день выхода тизера на YouTube количество негативных реакций зрителей значительно превысило число позитивных. Хотя на видеохостинге и не отображаются дизлайки, при помощи дополнительных расширений пользователям сети удалось выяснить их количество. В комментариях под видео многие зрители выражают негодование из-за выбора студией актрисы на роль главной героини.

Также по теме Новый образ Ариэль: Русалочку в игровом ремейке Disney сыграет темнокожая актриса Роль Русалочки в игровом ремейке знаменитого мультфильма исполнит темнокожая певица Халли Бэйли. Об этом сообщила студия Disney....

«Что за ужасная тенденция всё перекрашивать? Ну не была никогда Русалочка такой, и не надо! Особенно раздражает, когда снимают по книге, в которой персонаж детально описан, и он там белокожий, луноликий, а снимают темнокожим, в такие моменты прям перетряхивает», — говорится в одном из комментариев.

Зрители также пишут, что Бейли приходится терпеть шквал ненависти из-за решения студии.

«Я очень сочувствую Холли. Она красивая и талантливая девочка и не заслужила всей этой ненависти, под которую её подставил Disney... Disney, вы уничтожили детскую мечту миллионов людей увидеть своего любимого персонажа в кино и поставили под удар темнокожую актрису. Вас есть за что ненавидеть», — пишет поклонница классической «Русалочки».

После того, как некоторые негативные высказывания под видео были удалены, пользователи развернули в комментариях целый флешмоб — они иронизируют над лентой и оставляют саркастические сообщения, отмечая, что им «не терпится посмотреть фильм» и они «буквально умирают от счастья», а также обсуждают несуществующие в трейлере моменты.

«Обожаю ту часть, где Ариэль говорит: «Аста ла виста, бейби», — и уплывает в джунгли. Каждый раз пробирает до мурашек. Просто потрясающе», — шутит комментатор.

Также стало известно, что в 2024 году на экраны выйдет киноадаптация «Белоснежки», где главную роль исполнит американская актриса с колумбийскими корнями Рэйчел Зеглер, а злобную мачеху сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). Кроме того, на D23 Expo был показан трейлер продолжения «Зачарованной» с Эми Адамс и Патриком Демпси в главных ролях. Первая лента, вышедшая в 2007-м, завоевала три награды «Сатурн», в том числе как лучший фэнтези-фильм. Премьера второй части запланирована на 24 ноября 2022 года.

© Кадр из фильма «Зачарованная 2» (2022)

Среди самых ожидаемых проектов 2023-го — приквел фильма 2019 года «Король лев», получивший название «Муфаса: Король лев». В новой ленте пойдёт речь о жизни отца Симбы — Муфасы. Историю расскажут Тимон, Пумба и Рафики. На мероприятии сообщили, что лента будет снята в игровом формате с нарисованными при помощи компьютерной графики животными.

Зрители надеются, что кинематографистам удастся сделать фильм, соответствующий по качеству оригинальной версии 1994 года. Режиссёром выступил Барри Дженкинс, получивший «Оскар» в 2017 году за лучший адаптированный сценарий («Лунный свет»).

Также был представлен трейлер документальной ленты «Микки: Мышиная история», посвящённой одному из самых узнаваемых и любимых персонажей в мире. В фильме расскажут историю создания Микки Мауса, ставшего феноменом в мире мультипликации.

Pixar анонсировал вторую часть «Головоломки», где зрители увидят повзрослевшую Райли, а Disney+ — мультсериал «Зверополис», состоящий из шести эпизодов. Каждая серия будет посвящена отдельному персонажу мультфильма.

Marvel Studios тоже представила эксклюзивные кадры и трейлеры своих будущих проектов. Уже в ноябре 2022 года зрители увидят ленту «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», где королева Рамонда и другие персонажи после смерти Чёрной пантеры попытаются отстоять свою страну от нашествия других держав. В мае 2023-го выйдет четвёртый фильм про Капитана Америку «Новый мировой порядок». Роль нового капитана — Сэма Уилсона — исполнит Энтони Маки.

Режиссёр картины «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Пейтон Рид представил на выставке новые кадры из фильма и показал отрывок триквела, где персонаж Пола Радда ввязывается в опасное приключение по квантовому измерению во имя спасения своей дочери Кесседи. По словам главы Marvel Кевина Файги, лента будет связана с картиной «Мстители: Династия Канга». Премьера фильма Рида состоится в феврале 2023 года. В актёрским составе также значатся Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс, Билл Мюррей и другие.

© Кадр из фильма «Секретное вторжение» (2023)

Среди новых сериалов о супергероях — «Секретное вторжение», второй сезон «Локи» и «Железное сердце». Сюжет «Железного сердца» вращается вокруг наследницы Железного человека Рири Уильямс, которой удаётся собрать доспехи, похожие на те, что использовал Тони Старк. Главную роль исполнит актриса из шоу «Иуда и чёрный мессия» Доминик Торн.

Вместе с тем студия объявила актёрский состав предстоящей полнометражной картины «Громовержцы». В ней появятся персонажи из фильмов «Чёрная вдова», «Человек-Муравей и Оса», «Сокол и Зимний Солдат» и «Первый мститель: Противостояние» — Елена Белова (Флоренс Пью), Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус), Алексей Шостаков/Красный Страж (Дэвид Харбор), Баки Барнс (Себастиан Стэн), Призрак/Ава (Ханна Джон-Кэймен), Джон Уокер/Агент США (Уайатт Рассел), а также Антония Дрейкова/Таскмастер в исполнении Ольги Куриленко. Производство ленты стартует в 2023 году, но на экраны лента выйдет в 2024-м.

В центре истории шоу «Секретное вторжение» — Ник Фьюри, директор организации Щ.И.Т. в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. Кроме того, в сериале задействованы Эмилия Кларк, Бен Мендельсон, Мартин Фриман и Коби Смолдерс. Премьера состоится весной 2023 года на сервисе Disney+. За режиссуру проекта отвечают Томас Безуча и Али Селим.

Кроме того, на выставке были презентованы трейлеры проектов студии Lucasfilm по вселенной «Звёздных войн» — ролик третьего сезона «Мандалорца» о приключениях Дина Джарина, финальный трейлер сериала «Андор» о повстанце и наёмнике Кассиане Андоре и промо мультипликационного шоу «Звёздные войны: Сказания о джедаях» про Асоку Тано и графа Дуку, кадры из сериала Skeleton Crew с Джудом Лоу, а также первые кадры второго сезона «Асока» о жизни Асоки Тано после событий мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов».

Фанатов приключенческих фильмов об Индиане Джонсе порадует выход пятой картины с Харрисоном Фордом в июне 2023 года. Lucasfilm показала три костюма и концепт-арты для ленты, а также представила новых персонажей и завораживающие локации. Костюмы принадлежат Джонсу и новому персонажу Хелене в исполнении Фиби Уоллер-Бридж. Режиссёром фильма выступил Джеймс Мэнголд, ранее снявший ленты «Логан», «Ford против Ferrari» и другие.