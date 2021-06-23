«Очень похожа»: Disney выбрал актрису на роль Белоснежки

Главную роль в игровой адаптации мультфильма студии Disney «Белоснежка и семь гномов» исполнит американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер. Режиссёром картины выступит Марк Уэбб («500 дней лета» и «Новый Человек-паук»), производство запланировано на 2022 год. Новость вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Одни недовольны выбором актрисы, другие считают, что сказка братьев Гримм не нуждается в дополнительных адаптациях.

Начинающая американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер исполнит главную роль в игровой адаптации классического мультфильма студии Disney «Белоснежка и семь гномов». Ранее Зеглер дебютировала в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история», премьера которого запланирована на декабрь 2021 года.

Режиссёром проекта выступает Марк Уэбб, снявший ленты «500 дней лета», «Новый Человек-паук» и «Одарённая». Он отметил, что на выбор актрисы в том числе повлияли её вокальные способности и личные качества.

«Потрясающие вокальные способности Рэйчел — лишь одно из её дарований. Её сила, ум и оптимизм — залог того, что (зрители. — RT) вновь откроют для себя радость классической сказки Диснея», — цитирует режиссёра Variety.

Сообщается, что в ленте прозвучат некоторые песни из классического мультфильма. Среди них — Heigh-Ho, Someday My Prince Will Come и Whistle While You Work. Другие композиции напишут оскароносные композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол, чьи работы звучат в фильмах «Ла-Ла Ленд» и «Величайший шоумен». Продюсированием займётся Марк Э. Плат («Аладдин», «Ла-Ла Ленд», «Драйв»). Ожидается, что производство фильма начнётся в 2022 году.

© kinopoisk.ru

Новость была неоднозначно встречена пользователями соцсетей. Некоторые удивляются, что главная роль досталась смуглой актрисе (согласно сказке братьев Гримм, Белоснежка получила своё имя именно из-за цвета кожи). По мнению ряда блогеров, такое решение не соответствует первоисточнику и требует сюжетного обоснования.

«Сказка немецкая, так что придётся перенести действие в другую страну, если только мы не собираемся притворяться, что Германия не была преимущественно белой почти целую вечность. А ещё им нужно будет изобрести причину, почему имя Белоснежка не связано с её цветом кожи. Лучше пусть новую принцессу придумают», — пишет пользователь Twitter.

«Белоснежка была белой, как сказано в сказке: «Белая, как снег, румяная, как кровь, и черноволосая». Так что я немного удивлена последним решением студии Disney. Как они собираются это обойти?» — интересуется другой автор.

Snow White was white, so says the story: "Skin white as snow, lips red as blood, and hair black as ebony.”

So I'm a little perplexed by Disneys latest move 🤔

How are they going to work around that? — Neenee (@NeeneeNugget) June 23, 2021

Есть и те, кто остался доволен выбором студии. Одна из пользовательниц площадки пишет, что раньше не слышала о Рэйчел Зеглер, а теперь считает, что актриса «идеальна и очень похожа на Белоснежку».

Кое-кто, в свою очередь, счёл неуместным в данном случае ориентироваться именно на цвет кожи.

«Ну и что? Белоснежку когда-то сыграла Кристин Кройк, и она наполовину индонезийка. Сейчас всем всё равно. Упомяните где-нибудь, что она чиста, как выпавший снег или вроде того. В любом случае уравнивать красоту с белой кожей просто странно», — пишет блогер.

Ещё больше вопросов вызвало решение Disney вообще взяться за такой проект. По мнению авторов Twitter, сказка уже получила достаточное количество экранизаций и не нуждается в новых.

«Ладно, вопрос в том, зачем нам ещё один фильм про Белоснежку. Кто решает, что нам нужен новый фильм о Белоснежке где-то каждые семь лет? Disney не может сделать ничего оригинального, так что они хотят выжать всё до последней капли из того, что принесло им успех», — считает пользователь соцсети.

disney can’t be original so they have to milk every last drop of the thing that made them successful — 100% eau de fuq up (@urlocalasshole_) June 23, 2021

Несколько человек подчеркнули, что выбора латиноамериканской актрисы на подобную роль недостаточно для «представленности», к которой сегодня стремятся кинематографисты. Блогеры советуют Disney создавать новые истории с «не белыми» персонажами вместо того, чтобы переписывать старые.

«Для репрезентации недостаточно взять на роль не белокожую девушку! Лучше дайте нам новый контент с изначально небелыми персонажами! Новые истории, новые персонажи, новые перспективы! А не пересказ всё тех же историй с небелыми актёрами», — говорится в одном из сообщений.

Сказка братьев Гримм «Белоснежка» о принцессе, жившей в лесу с семью гномами, была впервые опубликована в 1812 году. Её неоднократно переносили на театральную сцену и экранизировали. Наиболее известной адаптацией к этому дню остаётся мультфильм Disney 1937 года. Среди других фильмов и сериалов, снятых по мотивам истории братьев Гримм, — «Белоснежка и охотник», «Белоснежка: Месть гномов», «Однажды в сказке», «Белоснежка. Страшная сказка».