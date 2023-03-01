«Всё это становится полным абсурдом»: в сети негативно оценили трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»

В сети появился первый трейлер картины «Питер Пэн и Венди», основанной на повести Джеймса Барри и диснеевском мультфильме 1953 года. В ленте роли исполняют Александр Молони, Эвер Андерсон, Яра Шахиди и Джуд Лоу. Судя по видеоролику, в картине присутствуют персонажи, известные по анимационному фильму: мистер Сми, Тигровая Лилия и собака-нянька по кличке Нана. Тем не менее создатели ленты внесли некоторые изменения в киноадаптацию, чем вызвали возмущение пользователей. В комментариях многие ругают ремейк за «избыточную толерантность», имея в виду выбор темнокожей актрисы на роль феи Динь-Динь и добавление к потерянным мальчикам девочек. Поклонники анимационной ленты обвиняют компанию Disney в «уничтожении детства» и заявляют, что лучше будут пересматривать старые, но более удачные экранизации.

На YouTube-канале компании Disney вышел трейлер новой ленты «Питер Пэн и Венди» — киноадаптации классического мультфильма 1953 года. Режиссёром картины выступил Дэвид Лоури, ранее работавший над лентами «Пит и его дракон» и «Легенда о Зелёном Рыцаре».

Сюжет картины сфокусирован на юной Венди Дарлинг, которая боится прощаться с детством. Она и её младшие братья знакомятся с мальчиком по имени Питер Пэн и его подругой феей Динь-Динь. Вместе они летят в волшебную страну Нетландию, где вступают в схватку со злым пиратом Капитаном Крюком. Это опасное, но в то же время таинственное приключение меняет жизнь Венди, и она осознаёт, что не хочет оставаться ребёнком.

Роль Питера Пэна в картине исполняет Александр Молони, феи Динь-Динь — Яра Шахиди, а Венди играет Эвер Андерсон, дочь актрисы Милы Йовович. Образ Капитана Крюка воплощает Джуд Лоу.

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В ленте присутствуют многие второстепенные персонажи из диснеевского мультфильма. Так, зрители увидят собаку Нану, девушку из индейского племени по имени Тигровая Лилия, а также помощника Крюка мистера Сми, роль которого исполняет Джим Гэффиган.

В подписи к ролику создатели ремейка пояснили, что намеревались снять фильм, который будет соответствовать как оригинальному тексту Джеймса Барри, так и анимационной адаптации Уолта Диснея. Режиссёр картины в разговоре с Collider заявил, что команда не собиралась изобретать эту историю заново, и выразил надежду, что сумел достойно её показать и сделать «действительно важной».

Тем не менее сценаристы решили изменить некоторые детали. Например, в трейлере видно, что среди потерянных мальчиков, которые живут в Нетландии, теперь есть и девочки. К слову, это имеет немалое значение и вносит корректировки в привычный сюжет, поскольку в мультфильме мальчики воспринимали Венди как маму, потому что среди них никогда не было девочек.

Пользователи сети довольно негативно восприняли предстоящий ремейк Disney. В комментариях под трейлером многие выражают негодование по поводу выбора актёров на некоторые роли и винят кинокомпанию в том, что она «разрушает детство».

«Спасибо студии Disney за ещё один испорченный волшебный фильм!» — возмущённо заявил один из комментирующих.

«Фея Динь-Динь всегда была белокурой пикси, а Питер Пэн никогда не был латиноамериканцем. Почему в студии Disney не могут придумать новых персонажей, вместо того чтобы постоянно менять тех, которые были у них изначально? Всё это становится полным абсурдом», — написано в комментариях под трейлером.

«Мне нравится та часть, когда студия Disney вносит изменения в первоначальную историю, чтобы угодить этому новому поколению неженок», — с иронией отметил другой пользователь.

Большинство комментаторов предпочли высказывать своё мнение не напрямую, а используя иронию и юмор, а также выдуманные сцены и цитаты из других картин. Так, многие высмеяли выбор афроамериканской актрисы на роль феи Динь-Динь.

«У меня перехватило дыхание от той части, когда фея Динь-Динь взмахнула своей волшебной палочкой и трансгендернула Питера из деревянной куклы в девочку. Вот в чём заключается суть индустрии развлечений. Студия Disney, не меняйся никогда, ты на правильном пути. Это потрясающе и смело», — заявил пользователь.

«Мне понравилась та часть, когда фея сказала Венди: «Ты не знаешь мощи Тёмной стороны. Я должна подчиняться своему повелителю», — пошутил комментирующий с отсылкой к франшизе «Звёздные войны».

«Мне нравится та часть, когда фея Динь-Динь сказала: «Темнокожие феи имеют значение», — это так поразительно и смело, у меня мурашки побежали», — поддержал их ещё один поклонник мультфильма «Питер Пэн».

Похожим образом пользователи комментировали трейлеры провалившегося в прокате фильма «Морбиус» и предстоящей экранизации «Русалочки».

Один из пользователей пошутил, что заранее знает финал картины: «Держу пари, в конце фильма Питер Пэн говорит, что он гей, а Венди решает быть гендерно-нейтральной личностью». Другой же заметил, что в фильме множество темнокожих, а вот антагонист — белый.

«Конечно же, они всех меняют, а злодея оставили белым», — написал он.

Многие вспоминали свои любимые экранизации и заявляли, что лучше пересмотрят их. Так, среди названных фильмов оказались картины «Питер Пэн» (2003) режиссёра П. Дж. Хогана и «Капитан Крюк» (1991) Стивена Спилберга, главные роли в котором исполнили Дастин Хоффман и Робин Уильямс.

«Питер Пэн, Венди и Крюк (из фильма 2003 года) навсегда останутся самыми лучшими версиями (персонажей. — RT)», — сказано в одном из комментариев.

Премьера анимационной ленты «Питер Пэн» состоялась в 1953 году. В основу легла сказочная повесть Джеймса Барри «Питер и Венди», опубликованная в 1911 году. Мультфильм оказался довольно успешным, хотя сам Уолт Дисней был недоволен работой, поскольку считал, что Пэн получился непривлекательным.

В 2002 году вышло продолжение истории — «Питер Пэн: Возвращение в Нетландию», в котором у Венди уже есть муж и дети. Её 12-летняя дочь по имени Джейн попадает в плен к капитану Крюку, а спасают её потерянные мальчики во главе с Пэном.