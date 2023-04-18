«Что-то здесь не так, верно?»: искусственный интеллект выиграл на престижном конкурсе фотографии

Мир профессиональной фотографии облетела неожиданная новость: победителем в одной из категорий престижного конкурса Sony World Photography Awards 2023 стал искусственный интеллект, работу которого отправил на смотр немецкий фотохудожник Борис Эльдагсен. Впрочем, от награды он отказался и дал ряд комментариев, чтобы объяснить мотивы своего поступка. Подробности произошедшего — в материале RT.

Фотограф из Берлина Борис Эльдагсен отказался от награды Sony World Photography Awards 2023 и на своём сайте назвал свои действия «нахальными» сразу после того, как признался, что изображение, завоевавшее первое место в конкурсной категории Creative Open, было сгенерировано искусственным интеллектом. На кадре под названием «Электрик» «сняты» две женщины, а сама работа входит в серию Pseudomnesia: Fake Memories — «Фальшивые картины из прошлого, которого никогда не было».

Целей на конкурсе у фотографа было несколько. Первая — проверить, насколько сообщество готово к появлению ИИ-изображений.

«Я нахальненько подал заявку на участие с целью выяснить, готовы ли эти конкурсы к появлению на них изображений, выполненных искусственным интеллектом. Не готовы», — написал Эльдагсен.

Вторая причина — это призыв разобраться, что именно можно считать фотографией, и сделать так, чтобы сгенерированные искусственным интеллектом изображения и кадры, отснятые людьми, не конкурировали между собой, потому что это «разные сущности».

«Мы, мир фотоискусства, нуждаемся в открытой дискуссии. Дискуссии о том, что мы готовы считать фотографией, а что нет. Достаточно ли широка категория «фотография» для того, чтобы включать в себя изображения, выполненные искусственным интеллектом, или же это было бы ошибкой?» — отметил фотограф.

Эльдагсен заявил, что считает произошедшее «историческим моментом», потому что впервые на международном фотоконкурсе приз получил кадр, сгенерированный искусственным интеллектом.

«Кто из вас заподозрил, что это фото сгенерировано ИИ? Что-то здесь не так, верно?» — заключил фотограф.

Впрочем, во Всемирной организации фотографии к действиям Эльдагсена отнеслись без особого восторга. Представитель ВОФ заявил, что после того, как фотограф пытался намеренно ввести руководство конкурса в заблуждение и аннулировал предоставленные им самим гарантии подлинности изображения, несмотря на его мотивы, ведение с ним содержательного и конструктивного диалога невозможно, как и дальнейшая совместная деятельность.

Вместе с тем в организации отметили, что признают важность поднятых вопросов и приветствуют их дальнейшее обсуждение, сообщает The Guardian.

Искусственный интеллект всё более интенсивно интегрируется в жизнь современного общества и искусства. Так, например, на литературной ярмарке Non/fiction была представлена книга «Искусственный интеллект отвечает на вопросы», написанная ИИ, а телеканал СТС запустил в производство сериал «Сидоровы» по сценарию, написанному нейросетью.

Ранее учёные из НИТУ МИСИС разработали экспериментальную модель нейросети, которая сочинила пьесу. Этот ИИ обучался на произведениях русских классиков, анализируя десятки произведений и тысячи диалогов.

«Мы живём в такое время, когда важно искать новые и даже неожиданные возможности для применения искусственного интеллекта. В будущем нейронные сети способны внести огромный вклад в развитие театрального искусства, а сегодня мы делаем значительный шаг на пути к этому», — отметил Machine Learning разработчик команды, студент НИТУ МИСИС Иван Плешаков.

Также по теме «Подстегнуть людей к развитию»: доцент ИТМО — о замещении профессий нейросетями и возможностях ИИ Появление сложных нейросетей не приведёт к массовой безработице. Хотя некоторым людям всё же придётся подтянуть свой профессиональный...

Тем не менее учёные — сторонники развития технологий искусственного интеллекта — убеждены, что массовое вытеснение человека машиной из каких-либо профессий маловероятно, а сами нейросети должны подтолкнуть людей к развитию.

Однако не все настроены столь оптимистично. Предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что ИИ в конечном счёте может уничтожить человечество — если «научится» контролировать себя сам, а не будет полностью подчинён людям.

«Это возможно. Всё к тому и идёт, совершенно точно», — сказал Маск в интервью телеканалу Fox News. Он заявил о необходимости создания ведомства, в обязанности которого войдёт надзор за данной сферой.

Незадолго до этого чат-бот ChaosGPT рассказал, как именно можно уничтожить человечество. В ответ на поставленную пользователем задачу ИИ «исследовал ядерное оружие», привлекая других ботов с искусственным интеллектом.