На ярмарке Non/fiction будет представлена книга, написанная искусственным интеллектом

В рамках международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction издательство АСТ представит литературную работу нового формата, полностью написанную искусственным интеллектом.

«В нашем издательстве одна из основных новинок сейчас — это книга, написанная искусственным интеллектом. Называется она «Искусственный интеллект отвечает на вопросы». Это такой формат — абсолютно новый, интересный», — цитирует издательство РИА Новости.

В АСТ также уточнили, что в данный момент книга находится в печати и будет представлена на ярмарке в пятницу, 7 апреля.

Ранее были названы самые интересные книги литературной ярмарки Non/fiction.