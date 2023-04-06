На ярмарке Non/fiction будет представлена книга, написанная искусственным интеллектом
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«В нашем издательстве одна из основных новинок сейчас — это книга, написанная искусственным интеллектом. Называется она «Искусственный интеллект отвечает на вопросы». Это такой формат — абсолютно новый, интересный», — цитирует издательство РИА Новости.
В АСТ также уточнили, что в данный момент книга находится в печати и будет представлена на ярмарке в пятницу, 7 апреля.
Ранее были названы самые интересные книги литературной ярмарки Non/fiction.