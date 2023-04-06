На ярмарке Non/fiction будет представлена книга, написанная искусственным интеллектом

Короткая ссылка
В рамках международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction издательство АСТ представит литературную работу нового формата, полностью написанную искусственным интеллектом.
На ярмарке Non/fiction будет представлена книга, написанная искусственным интеллектом
  • Gettyimages.ru

«В нашем издательстве одна из основных новинок сейчас — это книга, написанная искусственным интеллектом. Называется она «Искусственный интеллект отвечает на вопросы». Это такой формат — абсолютно новый, интересный», — цитирует издательство РИА Новости.

В АСТ также уточнили, что в данный момент книга находится в печати и будет представлена на ярмарке в пятницу, 7 апреля.

Ранее были названы самые интересные книги литературной ярмарки Non/fiction.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить