Названы самые интересные книги литературной ярмарки Non/Fiction

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Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес», рассказала о самых интересных книгах, которые будут представлены в рамках международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction.
Названы самые интересные книги литературной ярмарки Non/Fiction
  • РИА Новости

«На весенней ярмарке Non/fiction будет много интересного. Например, сборник Татьяны Толстой «Истребление персиян», посвящённый памяти культуролога и публициста Александра Тимофеевского. Ещё на стенде «Редакции Елены Шубиной» стоит поискать новый роман Шамиля Идиатуллина — «До февраля». Это захватывающая история серийного убийцы, обнаруженная героиней-редактором среди прочих рукописей», — приводит пресс-служба слова Писаревой.

Кроме того, на ярмарке будет представлена новая работа Ксении Буржской «Пути сообщения», книга Лорена Гроффа «Аббатиса», эссе Карло Чипполы «Фундаментальные законы человеческой глупости», дебютный роман Дэвида Хоупена «Пардес», который многие сравнивают с «Над пропастью во ржи» Сэлинджера и другие.

Ранее эксперты назвали самые ожидаемые книги года.

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