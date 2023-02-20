Приключения Чебурашки, новый роман Янагихары и фэнтези для подростков: эксперты назвали самые ожидаемые книги 2023 года

Российские эксперты назвали самые ожидаемые литературные произведения 2023 года. В их число вошла книга о Чебурашке, основанная на сценарии недавно вышедшей картины, романтическая история «Испанский любовный обман» Елены Армас и новый роман Ханьи Янагихары «До самого рая». Кроме того, представители книжного рынка рассказали о жанровых предпочтениях читателей и обсудили ключевые изменения в издательской сфере за 2022 год. Отмечается, что аудитория предпочитает покупать бумажные книги, а не переходить на электронные версии.

Самые ожидаемые книги, которые выйдут в 2023 году, были названы на пресс-конференции, организованной издательской группой «Эксмо-АСТ». Одной из новинок станет «Чебурашка» — официальная новеллизация одноимённого фильма. В её основу лёг сценарий картины, написанный Виталием Шляппо, Василием Куценко, Анатолием Молчановым и Вячеславом Зубом.

По сюжету Чебурашка попадает в приморский городок, где знакомится с пожилым садовником по имени Гена и другими героями произведения. Из книжной версии дети и взрослые смогут узнать больше о пушистом зверьке и его друзьях, а также глубже погрузиться в приключения Чебурашки.

Коллекция литературы Young Adult пополнится двумя бестселлерами. Впервые на русском выйдет роман «Восхождение фениксов» китайской писательницы Тянься Гуйюань. Читатели смогут окунуться в атмосферу Древнего Китая с дворцовыми интригами, борьбой за власть и всепоглощающей любовью. Книга была экранизирована в виде дорамы, выходившей на Netflix и ставшей популярной и среди российских зрителей.

Кроме того, на прилавках появится фэнтези Наоми Новик «Смертельное образование. Первый урок Шоломанчи». Этой книгой откроется серия о волшебной школе Шоломанча, в которой нет ни учителей, ни каникул, ни дружелюбных одноклассников. Зато есть страшные монстры, прячущиеся в тёмных коридорах. Они ждут момента, чтобы напасть. Окончить эту школу сможет не каждый, равно как и выйти оттуда живым.

Автор современных романов «Маленькая жизнь» и «Люди среди деревьев» Ханья Янагихара выпустила ещё один бестселлер, который также переведён на русский язык, — «До самого рая». Эта история — отражение нынешней эпохи, а судьбы главных героев в ней переплетутся через столетия.

Помимо прочего, ожидается релиз романа Сергея Лукьяненко «Прыжок» — финальной части цикла «Соглашение», куда ранее вошли произведения «Порог» и «Предел», а также книги «Хранительница историй» писательницы Салли Пейдж.

Среди других новинок — романтическая история Елены Армас «Испанский любовный обман» и новая книга о любви от Колин Гувер.

В числе экспертов, выступивших на прошедшем в Москве мероприятии, были президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, представитель маркетплейса Wildberries Алексей Кузьменко, владелец литературной платформы для независимых авторов «Литнет» Борис Макаренков, а также Артём Габрелянов из Bubble Comics и Михаил Китаев из Bubble Studios.

Тренды и перспективы

Спикеры также выделили жанровые предпочтения читателей и рассказали о ключевых изменениях на книжном рынке. В 2022 году у читателей более востребованной оказалась художественная и детская литература. Нон-фикшен, который превалировал ранее, отошёл на третий план. По словам Олега Новикова, такая тенденция может быть связана с внешними факторами, в частности с непростой ситуацией в мире.

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«Заметен рост доли художественной литературы. Сейчас есть ощущение, что люди хотят оторваться от реальности и погрузиться в интересную книгу, сказку», — пояснил эксперт.

Наиболее популярным стал жанр фантастики. Новиков связывает такие показатели в том числе с тем, что сегментом начала интересоваться женская половина населения.

«Мы привыкли, что фантастика — это в основном мужское чтение, а сейчас большое количество женщин читают фантастику, фэнтези», — объяснил президент «Эксмо-АСТ» в разговоре с RT.

При этом читатель больше склоняется к отечественным авторам, чем к зарубежным.

Пользователи маркетплейсов, в свою очередь, отдают предпочтение детской и учебной литературе. На третьем месте по продажам — книги по психологии и саморазвитию, далее — художественная литература, в том числе классика, рассказал Алексей Кузьменко.

Значительный вклад в рост продаж художественной литературы внесли комиксы. Их доля от всего книжного рынка России составляет 6,5%.

Самую высокую читательскую активность в 2022-м демонстрировали россияне в возрастных группах 20 лет — 24 года и 55 лет — 64 года, а больше книг покупало молодое поколение.

Прошедший год эксперты характеризуют как непростой для книжного сегмента. Из-за ситуации в мире себестоимость печатных книг увеличилась примерно на 25—30%, рассказал Олег Новиков. На это повлияли повышение цен на материалы, а также поиск новых поставщиков, увеличение стоимости логистики, инфляция.

«В денежном выражении рынок вырос примерно на 10%. К сожалению, это произошло из-за роста затрат. Основным фактором тут были цены на сырьё и полиграфию», — рассказал Новиков.

При этом он подчеркнул, что в первой половине года рост цен составил примерно 15% — «в том числе ещё и по ассортименту 2020—2021 годов, который был накоплен на складах».

Таким образом, к концу 2022-го стоимость печатных книг на рынке увеличилась примерно на 20%.

Тем не менее интерес читателей к бумажной литературе не угас: аудитория предпочитала покупать печатные экземпляры, даже несмотря на повышение цен. И если с финансовой точки зрения книжный рынок вырос за счёт бумажной литературы на 10%, то рост по электронным книгам за прошедший год был близок к нулю.

При этом Новиков отметил, что среди востребованной печатной литературы была классика — потребители предпочитали приобретать бумажную книгу, несмотря на то что такая литература есть в свободном доступе в интернете.

Значительную часть прибыли в 2022 году представители рынка получили из онлайн-продаж. Особенно популярной площадкой для покупок книжной продукции стали маркетплейсы. Всего на долю интернет-магазинов пришлось 46% от всех продаж.

Олег Новиков отметил, что подписанный 5 декабря закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии не повлиял на книжный рынок. По словам Бориса Макаренкова, представители рынка, а также авторы надеются лишь на то, что в будущем в нём появится чуть больше конкретики. Эксперт отметил, что чёткие критерии помогли бы лучше понять, что точно нельзя использовать в литературных произведениях.

Расти книжному рынку в 2023 году, по мнению Олега Новикова, поможет в первую очередь государственная поддержка авторов, а также возможность покупать книги по Пушкинской карте. Помимо этого, эксперт считает, что важно добавить книжные произведения в антипиратский меморандум и инвестировать в открытие розничных книжных магазинов в регионах.

Также помочь рынку вырасти могут экранизации книг молодых авторов, поскольку фильмы или сериалы, основанные на том или ином романе, способны привлечь внимание аудитории к первоисточнику, пояснил Новиков.