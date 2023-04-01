«Погода будет неустойчивой и часто меняющейся»: синоптики рассказали о вероятности похолодания в столичном регионе

В апреле в столичном регионе ожидаются несколько волн похолодания, заявили в беседе с RT синоптики. В то же время, отметили специалисты, из-за тепла в другие дни общая картина по температуре воздуха будет близка к климатической норме. При этом ожидается, что осадки в апреле могут быть выше нормальных значений.

В начале второй и третьей декады апреля Москву могут ожидать «арктические вторжения», говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

«В апреле возвраты холодов уже становятся не такими мощными, как в марте, но, тем не менее, случаются достаточно часто. Например, в Москве серьёзные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декад месяца», — говорится в публикации.

В то же время уточняется, что похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы.

В беседе с RT ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус отметил, что в апреле «похолодание будет, и не одно».

«Апрель будет очень похож на март в этом плане, погода будет неустойчивой и часто меняющейся. Начало месяца будет довольно тёплым», — сказал синоптик.

По его словам, между похолоданиями будут волны тепла.

«Исходя из этих моментов (чередования тепла и холода), по нашим прогнозам, получается, что в столичном регионе апрель по своим погодным характеристикам, по своим температурным характеристикам будет близок к климатической норме, либо чуть выше», — полагает Леус.

В то же время он уточнил, что по осадкам ожидается небольшое превышение климатической нормы.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в свою очередь, полагает, что столичный регион находится «на перепутье между холодным и тёплым воздухом».

В беседе с RT синоптик отметил, что прошедший март был тёплым, снег растаял примерно на две недели раньше срока.

«Жаловаться, что холодно, не приходится. Что касается холодов, то всё относительно. Пока тенденция такая, что мы продолжаем идти выше климатической нормы. Будут небольшие понижения ночами. Заморозки у нас и в мае бывают. Всё может быть», — сказал Цыганков.

По его словам, из имеющегося прогноза на апрель следует, что температура в этом месяце будет около нормы.

Сход снега и вопросы смены автомобильных шин

В конце марта руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал процесс таяния снега в Москве.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что этот процесс идёт с опережением сроков, поскольку нынешняя температура воздуха соответствует 20-м числам апреля. В материале, опубликованном 24 марта, синоптик сказал, что за предшествующие двое суток на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова уменьшилась на 10 см — с 22 до 12 см.

Вместе с тем синоптики придерживаются мнения, что жителям столичного региона рано менять зимнюю резину на автомобилях на летнюю. Такую точку зрения, в частности, в конце марта высказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, рецидивы холода, наблюдавшиеся на последней неделе марта, будут не последними.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«В первой декаде апреля погода вновь себя поведёт очень неустойчиво, с высокой вероятностью понижения температуры до околонулевых значений или даже со слабыми заморозками. Говорить о том, стоит ли «переобуваться», пока рано», — приводит его слова РИА Новости.

Как полагает синоптик, для принятия этого решения следует выждать момент по крайней мере до окончания первой декады апреля месяца.

В Москве начали промывать фасады и цоколи зданий

Между тем городские коммунальные службы начали промывать фасады и цоколи зданий после зимы.

«В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали», — заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

Как отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы», процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязнённости. В частности, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично.

В процессе промывки применяются автовышки, гидранты и другая спецтехника. Кроме того, на особо загрязнённых участках используются моющие средства. Для очистки высотных зданий городские власти привлекают промышленных альпинистов.