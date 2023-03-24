Синоптик Шувалов прокомментировал быстрое таяние снега в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов высказался о быстром таянии снега в столичном регионе.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что процесс проходит с опережением сроков, поскольку нынешняя температура воздуха соответствует 20-м числам апреля.

Как отметил эксперт, за последние двое суток на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова уменьшилась с 22 до 12 см.

«Впереди у нас как минимум три дня с дождями, которые, как известно, значительно ускоряют процесс таяния снега. Кроме того, сейчас дневные температуры превышают норму практически на шесть-восемь градусов, что соответствует 20-м числам апреля», — сообщил Шувалов.

Он добавил, что в субботу, 25 марта, ожидается до +13...+14 °С.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.