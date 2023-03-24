Узнать больше

Синоптик Шувалов прокомментировал быстрое таяние снега в столичном регионе

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов высказался о быстром таянии снега в столичном регионе.
Синоптик Шувалов прокомментировал быстрое таяние снега в столичном регионе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что процесс проходит с опережением сроков, поскольку нынешняя температура воздуха соответствует 20-м числам апреля.

Как отметил эксперт, за последние двое суток на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова уменьшилась с 22 до 12 см.

«Впереди у нас как минимум три дня с дождями, которые, как известно, значительно ускоряют процесс таяния снега. Кроме того, сейчас дневные температуры превышают норму практически на шесть-восемь градусов, что соответствует 20-м числам апреля», — сообщил Шувалов.

Он добавил, что в субботу, 25 марта, ожидается до +13...+14 °С.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить