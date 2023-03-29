Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве после тёплой погоды в марте

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве после тёплой погоды в марте
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В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что после тепла в марте ожидается похолодание.

«В четверг прогнозируется +5...+10 °С. В пятницу в дневные часы температура несколько понизится и составит +5...+7 °С», — сообщил эксперт.

В последующие дни похолодание продолжится. В начале апреля возможны заморозки до -2 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что в ряде регионов страны ожидается резкое похолодание.

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