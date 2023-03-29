«Сценарий примирил с названием фильма»: Ирина Безрукова — о съёмках в «Эскортнице» и спектакле «Репетиция банкета»

В 2023 году у актрисы Ирины Безруковой состоялись две премьеры. В прокат вышел фильм «Эскортница», где она сыграла мать девушки с пониженной социальной ответственностью, а на сцене Московского Губернского театра был впервые показан спектакль «Репетиция банкета». В интервью RT Ирина рассказала, как проходили съёмки фильма и какие превращения ждали её в спектакле. Также она поделилась советами по сохранению молодости и порассуждала о том, что необходимо человеку, чтобы справиться с непростой жизненной ситуацией.

— В прокат вышел фильм «Эскортница» с вашим участием. Будоражащая тема, которая никого не оставляет равнодушным. Вы играете мать девушки с пониженной социальной ответственностью?

— Да, действительно, тема не самая безобидная. Мы понимаем, что значит слово «эскортница». И старшее поколение тоже понимает, что это девушки с низкой социальной ответственностью. Когда я получила предложение сняться в фильме с таким названием я, естественно, поинтересовалась, кто партнёры. Я узнала, что это Анна Старшенбаум и Дмитрий Нагиев. Только после этого попросила сценарий. Он уже примирил меня с названием фильма. Я тщательно выбираю, где я готова сниматься, а где нет. Люди, которые за мной следят, мои подписчики, вероятно, будут удивлены, что я снялась в такой картине. Но, как говорят, артист — это адвокат своей роли. Мне же даже и не пришлось быть ни адвокатом, ни обвинителем. Моя героиня к древнейшей профессии никакого отношения не имеет.

Кроме того, был ещё один аспект. Когда меня пригласили, это была просьба выручить. Дело в том, что фильм был уже полностью снят и смонтирован, до премьеры оставалось две недели. У группы был форс-мажор. А я должна была улетать на гастроли, которые не имела возможности отменить. И у нас совпал всего один день, который я смогла уделить съёмкам.

— Почему так произошло и как проходили съёмки в таком авральном режиме?

— Режиссёр и продюсер решили, что картину надо усилить ещё одним персонажем — мамой главной героини. В сценарий добавили воспоминания девушки, которая в 17 лет сбежала из семьи и выбрала этот трагичный путь.

Я играю учительницу из Тулы. Этот город я прекрасно знаю, так как играла в тульском драматическом театре, бывала там с гастролями. Моей напарницей по съёмкам была молодая актриса, ей нет ещё и 16 лет. Она играла мою 17-летнюю дочь.

Ирина Безрукова на съёмках фильма «Эскортница»

© Фото из личного архива

Мой съёмочный день длился более 17 часов. Я закончила в третьем часу ночи, а съёмки ещё продолжались. Четыре часа снимали в сильный мороз на улице, где были магазины, похожие на торговые точки 1990-х. После этого переехали на квартиру, в которой, наоборот, было жарко. Моя героиня вошла с улицы и сразу оказалась в ситуации, когда надо выяснять отношения с дочерью. А вошла я в том, в чём на улице снималась: шерстяная водолазка, меховые ботинки и пуховик. После испытания холодом было испытание теплом. К тому же в квартире, чтобы воспоминания выглядели убедительнее, был кинодым, а я ещё не вылечила бронхит, и любой дым вызывал першение в горле и кашель.

Но артисты — как солдаты, привычны делать через не хочу и через не могу.

Дальше на ходу был небольшой обед, и мы переехали в больницу. Палата была очень скромной. Там съёмки длились ещё три часа. Моя героиня лежит без сил и плачет. Полтора часа перед этим занял возрастной пластический грим — меня превращали в 65-летнюю седую женщину.

День выдался непростым. Но в конце съёмок прозвучали аплодисменты, а режиссёр сказал: «Увидимся на следующей картине».

Ирина Безрукова

© Кадр из фильма «Эскортница»

— В этом фильме есть отсылки к знаковому для конца 1980-х фильму «Интердевочка», где переживания матери о том, что дочь занималась проституцией, привели к трагедии?

— Всё моё поколение смотрело фильм «Интердевочка». Я даже репетировала в театре роль молодой подруги главной героини. Эта пьеса взорвала и киноиндустрию того времени. Прямых референсов в «Эскортнице» нет. Тема похожа, и какие-то моменты тоже кажутся похожими, потому что это одна сфера жизни. Когда-то таких женщин называли проститутками, потом путанами. «Интердевочка» — это как раз 1990-е. А потом придумали слово «эскортница». Вот и все совпадения. И ещё совпадение, что у моей героини мама учительница, как и в фильме «Интердевочка». И естественно, что она никак не может положительно относиться к такой профессии дочери. Педагоги прививали нам нравственность, порядочность, честность, чистоту, благородство. И люди, которые несли это в себе, не могли поддерживать или одобрять древнейшую профессию.

— Каково было работать в пластическом гриме?

— Это заняло приличное время. Работать было комфортно. Мне повезло с гримёром. Другое дело, что волосы превратились в паклю из-за средств, с помощью которых имитировали глубокую седину. Когда после съёмки я посмотрела в зеркале на своё лицо после изнуряющих съёмок в дыму, на морозе, с трёхчасовыми слезами, в этом возрастном нездоровом гриме, я погрозила отражению пальчиком и сказала: «Следи, пожалуйста, за своим здоровьем. Видишь, какое может быть лицо». Меня это навело на мысли, что, как бы я ни уставала, нужно планировать сон и отдых. Наша профессия надолго, у кого-то навсегда. Угнаться за молодостью нельзя, но всё же выглядеть моложе своего возраста лет на 10—15 приятно и по силам. Просто следуй правильному питанию, проверяй организм, поддерживай его и веди здоровый образ жизни.

Ирина Безрукова

© Виктория Апостолова

— Недавно состоялась премьера спектакля «Репетиция банкета». Вы исполнили там главную роль, режиссёром выступил Сергей Безруков. Как родилась идея этой постановки?

— Это уже вторая работа за последние два года в жанре комедии. Уже год я играю в спектакле «Мечтать не вредно» — это комедия положений, люди на ней очень много смеются.

И мне прислали пьесу «Репетиция банкета», героиня которой мне очень понравилась. Особенно то, что в ряде сцен она совершенно чужой для меня типаж. А в финале происходит превращение. Всё рассказывать не буду, оставлю интригу. На этом спектакле тоже много смеются. У меня четыре прекрасных партнёра.

И здесь была схожая ситуация, когда я запрыгнула в уходящий поезд, потому что мужчины репетировали этот спектакль несколько месяцев, а я влилась за несколько репетиций. Свою роль до премьеры от начала до конца я прошла всего три раза. Но после первого показа меня буквально засыпали цветами. Такого количества цветов в моей жизни не было никогда. Я поняла, что зритель соскучился и по мне, и по приятным эмоциям. Немного буффонадный спектакль-шоу, спектакль-концерт.

— «Репетиция банкета» не повторяет «Квартет И» с его «О чём говорят мужчины»?

— Как мне кажется, нет. Конечно, мужчины там раскрываются, где-то даже исповедуются, и душевно обнажаются, и частично раздеваются. Но это совсем другой спектакль. Автор современный. Нет задачи никого повторять, хотя «Квартет И» я очень люблю. У нас это скорее спектакль-караоке, где можно подпевать, потому что песни известные. И зрители с удовольствием это делают. Если выискивать повторения, то это тоже комедия, там тоже четверо мужчин, они говорят, у них очень любопытные монологи, у каждого своя история, но мне кажется, это совершенно разные вещи.

— Вы сказали, что к концу спектакля ваша героиня проживает перерождение. Речь идёт о превращении Золушки в принцессу или о моральном перерождении?

— Происходит некий перевёртыш. Один из актёров, который смотрел премьеру в зале, сказал: «Ирина, вы меня просто заворожили. Это просто какой-то фокус». Больше я сказать не могу. Моя героиня меняется и внутренне, но скорее это всё же внешнее превращение. Что занятно, мне рассказывали друзья, которые невольно стали свидетелями разговоров в антракте, что одна девушка отметила: «На афише Ирина Безрукова, надеюсь, она появится хотя бы во втором акте». Для меня это был высочайший комплимент, потому что я уже сыграла три сцены в первом акте, а эта девушка меня не узнала. Этого мы и добивались. И это превращение достаточно контрастное и несёт в себе важный смысл. В двух словах, чтоб не раскрывать все секреты нашего спектакля: мужчины иногда женщину не видят такой, какая она есть. Но стоит ей приложить немного усилий, как мужчины шею сворачивают, глядя на эту женщину. А она всё та же.

Сцена из спектакля «Репетиция банкета»

© Из личного архива

— Возможно ли на самом деле доходчиво объяснить мужчине, чего хочет женщина?

— Да, конечно. Другое дело, согласится ли он с этим. Что касается автора нашей пьесы «Репетиция банкета», он в уста моей героини прямым текстом вложил, что именно хотят видеть женщины в своём мужчине. И когда я потом обращаюсь к залу и спрашиваю: «Правда, девочки?», зал откликается как единый организм: «Да!» Так что мужчины, если придут на спектакль, через меня просто услышат, чего хотят женщины.

— Несколько лет назад достоянием СМИ стала история, как вы спасли Родиона Газманова, когда он был ещё ребёнком. И он благодарен вам до сих пор. Есть ли в вашей жизни люди, которых вы считаете своими спасителями и кому благодарны?

— Что касается Родиона, мы дружим с ним, притом дружим с его 13 лет, с той самой ситуации, когда мы познакомились. Я дружу с его мамой, общаюсь с его папой. Что касается меня, в моей жизни было много людей, которые на меня повлияли. Были моими спасителями в том смысле, что стали примерами для меня, моими маяками. Некоторые из них меня даже не знают. Это выдающиеся личности, это книги, фильмы, стихи, это мои учителя — школьные и профессиональные. Если бы я не заинтересовалась театральной студией, непонятно, как бы я проводила свое время. Я родом из Ростова-на-Дону, и девочки там по-разному развлекаются. Спасителями я могу назвать своих друзей, которые в самый тяжёлый период моей жизни оказались рядом и ни на минуту не оставляли меня один на один с моими переживаниями. Мою сестру, мою подругу Лену, всех, кто проявлял ко мне участие. Очень важно, чтобы человек, который находится в трудной жизненной ситуации — психологической, моральной, физической, — не оставался один. Чтобы были те, кто откликается, пытается взять на себя часть его боли, кто готов прийти и проследить, чтоб ты поела, потому что иногда забываешь даже об этом. Эти люди являются моими ангелами. Мне очень повезло, что я их встретила. В первую очередь это мои родные и друзья, и я продолжаю встречать неравнодушных, сердечных, искренних людей, которые всегда готовы прийти на помощь.

Для меня является спасением история Махатмы Ганди, история Иисуса Христа, история многих других чистых, светлых, выдающихся сердечных людей. В тяжёлые моменты жизни я обращалась к ним. Это и история жизни моей бабушки, моей мамы, которая продолжала бороться с раком, но при этом делала всё, чтобы её дочери получали полноценную заботу — ёлочку на Новый год, вкусные пироги, домашние торты. Она вязала, шила, готовила, делала своими руками ремонт, крахмалила нам рубашечки, но при этом тяжело болела. Вот это мои ангелы, мои спасители, я благодарна им всем.

Мир наполнен добрыми, прекрасными и чистыми людьми, главное — их увидеть. И если мир к вам расположен, если вы посмотрите по сторонам, моментов или поводов для благодарности может быть много. Вы тоже можете оказаться для кого-то опорой или даже просто поднять настроение. Это иногда тоже очень важно.

Ирина Безрукова

© Виктория Апостолова

— Что у вас сейчас в работе? Чего ждать зрителям в ближайшее время?

— В работе три спектакля. Два из них — это комедии «Мечтать не вредно» и «Репетиция банкета». Третий я играю уже семь лет в Московском Губернском театре, он называется «Бесконечный апрель». Я называю его спектаклем, соединяющим сердца, скрепляющим родственные и дружеские связи.

Я съездила на несколько кастингов, и сейчас рассматривается моя кандидатура в том числе с другими артистами. Это всегда непредсказуемо, кого утвердят. Но вскоре будут результаты, и тогда я уже смогу поделиться, в каких проектах я начну сниматься в ближайшее время. Мы с моей командой рассматриваем ещё один проект-интервью, но об этом уже позже, когда будет всё более ясно. Я посещаю премьеры своих друзей в кино, театре. Жду с нетерпением фильма о пяти последних днях из жизни Есенина. В нём я снялась с потрясающим артистом Александром Петровым. Это в двух словах, что происходит прямо сейчас. О том, что рассматривается или в прогнозе, не в моих правилах говорить. Чуть позже.