Колебания температуры и переменчивые прогнозы: синоптики рассказали об ожидаемой в столичном регионе гололедице

Московский комплекс городского хозяйства предупредил о риске образования гололедицы в столице в ночь на 9 марта. Как рассказали опрошенные RT синоптики, сильный перепад от отрицательных к положительным температурам в Московском регионе ожидается в предстоящие выходные в диапазоне от -18°С до +5°С.

В Москве на фоне колебаний температуры ожидается гололедица, заявили в столичном комплексе городского хозяйства.

Как отметили в ведомстве, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через 0°С.

«Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — говорится в сообщении комплекса.

В городской службе обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT отметил, что днём 8 марта температура не поднялась высоко, показатели находились около 0°С и минусовых значений, тогда как завтра, 9 марта, температура будет слабо отрицательной.

«В пятницу температура будет ещё ниже. В ночь на субботу ожидается хороший мороз, по области до -15...-18°С. Сейчас процессы меняются довольно быстро. В воскресенье давление падает, и температура подпрыгивает до +3...+5°С — вот где будет сильная гололедица, когда мы за полтора суток пройдём от -15...-18°С до +3...+5°С», — сказал синоптик.

Также по теме Метеоролог Варакин рассказал о сроках прихода весны в регионах Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в большинстве регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных...

В свою очередь, ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская отметила, что в Москве пошёл снег, который будет продолжать идти всю ночь, и температура будет держаться около отметки в -2 °С.

«Завтра снег у нас продолжится, с небольшим перерывом. Максимальная температура будет около 0 °С. А после прохождения холодного фронта будет антициклон с севера, будут прояснения, начнётся похолодание. Интенсивное понижение температуры начнётся в ночь на 10-е число», — сказала Котилевская.

По её словам, ожидается похолодание до -7 °С, после чего может образоваться сильная гололедица. После этого, продолжила Котилевская, будут два холодных дня с холодными ночами — 10 и 11 марта.

«В ночь на 11-е морозы усилятся, ожидается порядка -13 °С. Зато без осадков. Такая хорошая, комфортная, зимняя и морозная погода. Начиная с 12 марта опять погода испортится, пойдёт снег, и температура будет повышаться до +1 °С. Прогнозы очень быстро меняются», — пояснила синоптик.

Нормы солнечного света и перспектива прихода весны

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жители столицы за прошедшую зиму получили 83 часа солнечного света, что эквивалентно 67% от нормы.

В интервью «Вечерней Москве» она рассказала, что меньше всего солнечного света в столице наблюдалось в декабре и январе — 22 и 21 час соответственно. По её словам, в феврале число солнечных часов увеличилось до 40.

Как рассказала Позднякова, похожий дефицит солнечного света наблюдался в Москве в сезоне 2019—2020, когда зимой солнце светило 72 часа, или 59% от нормы.

Ранее синоптик также высказала предположение, что метеорологическая зима придёт в столичный регион во второй декаде марта. Как пояснила Позднякова, климатическая весна начинается, когда в регионе устанавливается положительная среднесуточная температура.

«Если на двое–трое суток зафиксируется температура хотя бы на уровне плюс +0,5 °С, то можно говорить о начале климатической весны», — приводит её слова издание.

Позднякова подчеркнула, что в этом году календарная весна не совпала с погодной.